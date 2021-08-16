金剛無懼台灣爆疫復工錄影　網民狠批難睇　小嫻護愛親自留言反擊

金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）和認愛後，時常社群媒體上分享互相扶持的甜蜜生活，近日兩人首次合體上節目《綜藝大集合》放閃，讓現場充滿粉紅色泡泡，豈料卻有酸民說「最難看」，而小嫻親自上網對決酸民的回應，也讓人大讚EQ高。



小嫻和金剛在《綜藝大集合》誓言要拚獎金，小嫻出道多年依然憑藉活力率真的形象受到關注，然而其中也不乏酸民，節目粉絲專頁放上兩人合照，就有酸民攻擊「最難看」，而高EQ的小嫻則上網親回「不一定是最難看，要看過才知道多難看」，巧妙的發言足現超高肚量，讓網友大讚「小嫻棒棒，一定支持！」

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此外，該集也有超大亮點是中華台北隊奧運柔道銀牌楊勇緯，身為「柔道天菜」的他一出場在後面的大螢幕中馬上讓眾人驚呼連連，因為他從奧運賽場光榮回台後，就一直遵守防疫規範，乖乖待在防疫旅館，還特別撥空分享當初上《綜藝大集合》的心情以及奪牌後的感想，表現出私下風趣可愛的一面，讓在場女藝人全尖叫。

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