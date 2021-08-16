趙麗穎離婚七夕大解放！微博曬出多張超低胸性感照　撇身材差污名

趙麗穎今年4月與馮紹峰分別透過工作室發出離婚聲明，表示因工作聚少離多，選擇「和平分手」，並將共同撫養2歲兒子，14日她度過離婚後首個七夕，在微博「趙麗穎工作室」秀出一系列辣照，搭配馬甲、連身裙以及低胸，更讓網友驚訝發現原本平胸的她，身材變得越來越性感。



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另有不少網友留言覺得她太瘦，希望她多吃一些，也祝福她七夕快樂，希望她早日找到屬於自己的甜蜜，而她的前夫馮紹峰僅在微博宣傳新片，並祝福網友情人節快樂。趙麗穎離婚後，工作忙個不停，還為好友張杰拍攝新專輯主打歌〈你值得更好的〉MV，還穿上學生制服，看起來依舊充滿青春感。

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