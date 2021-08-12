女明星學生look大盤點　Angelababy貴族感濃厚趙麗穎圓臉顯孩子氣

內地歌手張杰近日推出新歌《值得更好的》，並邀請了人氣女星趙麗穎擔任MV女主角，還有男星魏大勛助演，三人在MV中演繹一段青澀校園愛情故事，而現年33歲的趙麗穎穿上校服裝竟完全零違和感，一襲學院風配上一頭長直髮氣質盡現，讓不少網友激讚根本是校花級人物讓大家戀愛了。其實除了她之外，還有多位超過30歲的女明星校服look亦不俗，不過就有一位似乎格格不入，讓我們一起來看看吧！

趙麗穎擔任張杰 MV女主角 。（影片截圖）

在張杰的MV中，留着一頭長直髮搭配白色翻領短袖襯衫同灰色百褶裙的趙麗穎，非常漂亮。而氣質出眾的她單看外型根本同學生沒有差別，完全不像一位33歲已育有一子的母親，根本就是吃了防腐劑般保養得非常好。而看起來同少女無疑的她，絕對歸功其先天優勢圓潤臉孔，事關圓臉型的人容易給人一種孩子氣的感覺，顯得可愛﹑親切，所以趙麗穎身上自帶娃娃氣，即使再穿上校服完全零違和感，非常好看。網友們留言道：「有種乾淨甜美的感覺」﹑「少女感滿滿」等，根本是校花級女神。

趙麗穎好有學生feel 。（影片截圖）

而比趙麗穎大一歲的楊冪曾在多個綜藝節目中身穿校服造型出現，就好似其作為固定主持的節目《密室大逃脫》，她身穿蝴蝶結白色襯衫搭配粉色短褲，整個人顯得青春活力，而且安靜坐在書桌上時的模樣認真十分，似足一位乖巧的女學生。還有她在電影《何以笙簫默》中，綁起雙馬尾身穿百褶裙的校服look亦非常帶感，比起一般校服裝明顯顯得性感，露出纖腰大曬好身材，給人一種活潑青春感。

另外，即使換上民國時期的校服造型，她亦零違和感。綁起雙馬尾身穿藍色配黑色裙的她少女感滿滿，戴上眼鏡更顯得書卷味濃，智性感濃厚，身上完全沒有散發媽媽味道，不同學生造型讓不少網友感到心動。

楊冪坐在書桌上時的模樣認真十分。（微博圖片）

戴上眼鏡的楊冪知識感重。（微博圖片）

還有32歲的Angelababy（楊穎）校服look亦非常吸睛，身穿蝴蝶結白色襯衫配上深藍色白褶裙的她少女感滿滿，綁上高馬尾坐在窗簾前向前望散發貴族氣質，根本零死角的她給人一種有讀音樂系的感覺，藝術氣息濃厚有從前拍攝林俊傑MV《可惜沒如果》中的音樂老師造型。另外，即使不是穿上正裝的校服，而穿上學生運動裝，Angelababy亦零違和感，根本就是穿甚麼像甚麼。

Angelababy坐在窗簾前向前望有一種散發貴族氣質。（微博圖片）

Angelababy過去扮過音樂老師。（影片截圖）

而一向有行走的衣架子之稱的范冰冰，過去任何類型的服裝都能夠駕馭了得，但學生裝她就似乎顯得遜色。在綜藝節目上她曾身穿學生運動裝現身，穿上白色短袖衫配上藍色白褶裙，但完全沒有學生feel，身上仍然散發著有女強人的霸氣感。另外，她即使嘟嘴扮可愛仍然不奏效，艷麗感非常重有一種大人扮小孩的感覺，或許是與她自身的強勁氣息有關吧！

范冰冰扮學生似乎不合適。（微博圖片）