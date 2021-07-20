趙麗穎億元安胎豪宅再成焦點　5000呎連小花園人工湖

內地女星趙麗穎與內地男星馮紹峰於2018年突然宣布結婚，不久後貼相表示兒子順利出世。馮紹峰當日接完趙麗穎母子出院，有內地傳媒影到三人直返位於北京東四環、價值逾億元人民幣（下同）的超級豪宅，揭發兩人為新生活做足準備。

可惜趙麗穎今年4月宣布和馮紹峰離婚，兩人生活仍是大眾焦點。最近有傳媒再次重溫這間兩層高的億元大宅，面積達到5,000呎，每戶有自家小花園、涼亭、人工湖及草地，可容納一家大細各種嗜好。據指功夫影星趙文卓、演員王凱及歌手那英都住同一小區。

5000呎億元豪宅。

5000呎億元豪宅。

5000呎億元豪宅。

經內地傳媒估算，趙麗穎在2017年至2020年收入高達13.7億，就算離婚後要馮紹峰分開住，再買一間億元大宅相信都非常容易。

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