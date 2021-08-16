郭書瑤樣靚身材正卻呻冇男友　恥笑《超感應學員》男星排骨精

郭書瑤、蔡凡熙合作愛情新片《再說一次我願意》宣傳，14日在台北聖興天后宮的月老前聚首，共同掛上108條紅線，盼望能求得票房佳績，2人戲裡談情說愛，戲外卻都單身許久，郭書瑤迄今單身已2年，哀怨說雖都有請朋友幫忙介紹，無奈他們都沒人選。



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郭書瑤曾與台灣藝人金陽、以綸交往，此次再演愛情電影，回想從前的浪漫經驗，她提到有次回家，某一任男友為了給她驚喜，滿屋子點滿蠟燭，但那些蠟燭原是她先前所買，尚未拆封的香氛蠟燭，讓她瞬間好氣又好笑，最後仍沒向對方說出自己心裡話，「當場真的傻眼到斷片」。

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說到蠟燭，《超感應學員》男演員蔡凡熙也提到高中交女友時，曾一口氣買來許多蠟燭，點燃後擺滿走道，並在末端放著鮮花，「女生很喜歡，但真的蠻危險，事後又要清理那些蠟，所以我之後再也沒用過這招」。

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2人認識6年，早從合作《通靈少女》就相識，但雙方都說不可能日久生情，郭書瑤還提到有段戲，將頭躺靠在蔡凡熙的胸上，結果蔡凡熙太瘦，讓她很無感，更虧對方說：「他很早就說要健身，結果現在還是沒有可看的肌肉。」蔡凡熙馬上回應：「我明年6月要練出腹肌給她看。」瞬間逗得郭書瑤哈哈大笑。電影預計年底上映。

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