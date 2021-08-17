Nicki Minaj近400萬讓老公性侵案受害者封口未果　騷擾對方被起訴

美國饒舌女歌手Nicki Minaj同丈夫Kenneth Petty日前被一名女子起訴。事件追溯至1994年，年僅15歲的Kenneth Petty因企圖強姦一名16歲的女孩，被判刑4年半，出獄後Kenneth Petty並未對性犯罪備案，因此在去年3月被捕入獄，保釋之後，還暫被限制相關活動以及上網權等。



Nicki Minaj同老公Kenneth Petty。（Instagram@nickiminaj）

而今次遭到起訴的原因，是94年案件受害者指Nicki Minaj在Kenneth Petty被捕後，通過中間人向她提供50萬美金（約389萬港元），希望她撤回對Kenneth Petty的指控，並承諾可以將她連同家人送往洛杉磯。但受害者拒絕了這些提議後，她與家人遭到了騷擾同威脅。受害者表示，Nicki Minaj派律師到她家中施壓，讓她收回指控，因此每日都在恐懼同不安中度過，由去年5月至今都沒有工作，害怕被報復所以不停搬家。目前Nicki Minaj尚未回應此事。

Nicki Minaj同Kenneth Petty是青梅竹馬。（Instagram@nickiminaj）

Nicki Minaj自從2018年年尾認愛Kenneth Petty後，兩人的戀情一直不被看好，男方不止有5位小孩，更是一名性犯罪者，還曾因誤殺罪名被判入獄7年，可謂劣跡斑斑，但Nicki Minaj懶理外界聲音，在2019年6月同Kenneth Petty註冊結婚，更在同年9月揚言自己退出娛樂圈，當時令不少粉絲大感遺憾。

Nicki Minaj超維護老公。（Instagram@nickiminaj）