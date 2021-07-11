Bella Hadid着JPG 2002高定裙驚艷康城紅地氈　勵志人生成功逆襲

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-11 09:00

美國超模Bella Hadid日前在IG曬出同男友的甜蜜畫面，即刻引起網友熱議。據悉，新男友Marc Kalman是一名藝術總監，兩人通過朋友介紹認識，今次陪同Bella參加康城影展開幕。

Bella在IG曬出同男友的甜蜜畫面。（Instagram/@bellahadid）

今次Bella在康城影展的紅地氈非常搶眼，她身穿Jean Paul Gaultier 2002春夏高定系列白色修身長裙，拖着黑色紗尾，氣場十足，這亦是她多年來出席康城紅地氈評價最高的一次。

今次藉禮服還發生了個小插曲，事緣Bella一眼看中這件禮服，但公關查詢時，發現這條裙正在博物館展覽，來不及調回，於是在電影界開幕一周前，做了特別復刻。（GettyImages）

回顧Bella剛剛出道之際，大家都更看好樣貌、身材更突出的姐姐Gigi Hadid。雖然Bella身高175cm，但上半身同下半身幾乎一樣長，比例不是太好，且臉型比較偏長，相對臉圓圓的Gigi沒有那麼討喜，而Gigi 179cm的身高，在模特界也略勝一籌。

Bella的比例同身高都不及姐姐Gigi。（GettyImages）

或者知道自己的不足，也不甘心被外界小看，Bella這些年來可謂非常努力，由身材到體態，再到氣質，以及能力，都實現了質的飛躍。雖然骨架無得改變，但Bella通過做Gym，令身材更有線條感，衣品也逐漸提升。

Bella腿長但身也長。（GettyImages）

剛開始行騷時，Bella行得搖搖晃晃，沒有什麼精神氣的感覺，懶懶散散；而現在步伐穩健，自信十足，頗有氣場。因此也受到愈來愈多人的肯定，風頭甚至蓋過姐姐Gigi。

Bella行騷氣場越來越勁。（GettyImages）

其實對於5:5的身材比例，最好不要露出肚臍，可以選擇高腰類的裙裝或褲裝，或者拉高腰線，視覺上營造「長腿」比例；或者通過健身收緊腰線，提高臀線，比例看上去也會好很多：