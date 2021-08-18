七救星︱杜如風一日用35萬買衫　媽媽激心剪爛信用卡：覺得靚就買

由堪輿學家七仙羽（七師傅）、陳安立（Brian）和王頌茵（Kathy仔）主持的ViuTV節目《七救星》昨晚（17日）請來杜如風擔任嘉賓，七師傅旨在化解她的購物慾。節目中，「購物狂」杜如風自爆曾一日花費35萬元買衫，媽媽一怒之下更剪爛她的信用卡，她形容自己購物的瘋狂程度是連不合穿的鞋也要購買，只要覺得靚就會買。



「購物狂」杜如風自爆曾一日花費35萬元買衫，媽媽一怒之下更剪爛她的信用卡。（影片截圖）

為幫助杜如風戒掉亂購物的習慣，七師傅帶她到紙紮店逛逛，豈料她卻依然買得起勁直言：「買咗先，我驚第時落到地獄冇鋪頭俾我買嘢。如果而家揀定鍾意嘅先，死咗之後可以攞返鍾意嘅嘢。」七師傅隨後帶杜如風到平價衫出口店購物，不過在杜如風的遊說下，師傅竟然破功買了一條連身裙，認真搞笑。去到節目尾聲，七師傅將杜如風的名牌手袋變賣，金錢則用來買飯與生活用品給深水埗街坊，她想不到賣一個手袋可以令很多人開心，亦指會捐更多的手袋，再派飯給有需要人士。

杜如風早前接受訪問時指讀書時期對金錢沒有概念，見到喜歡的東西就買，亦重提花35萬元買衫事件。她說這是人生中卡數最貴的一次，媽媽被她激死之餘亦剪掉她的信用卡，然後她打電話報失並叫信用卡中心另寄一張，地址則改成學校地址，她更笑言曾被媽媽剪掉四張信用卡。

點撃睇更多杜如風上節目畫面：

+ 7

同場加映

陳卓賢李爾晨疫市做老闆獲圈中好友撐場 盤點開健身室藝人