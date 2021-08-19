《超感應學園》劉奕兒演陰間引路人　憶爺爺高鳴4年前自殺眼濕濕

《超感應學園》台灣女演員劉奕兒提起4年前爺爺、已故資深演員高鳴選擇輕生離世，她因工作在身，忍14天不敢哭，如今珍藏著爺爺留下遺物「一支鋼筆」在保險箱中，她忍不住淚崩：「原本還想等演戲變厲害後，要跟爺爺一起拍戲，但永遠不可能了..」。



👇👇👇點圖放大看《超感應學園》劉奕兒IG美照👇👇👇

+ 7

劇中，劉奕兒飾演陰間引路人，為留戀世間的冤魂了卻遺憾，她坦言至今最大的遺憾就是爺爺、外公離世，出道時，因希望靠自己努力，絕口不提家庭背景，直到現身高鳴告別式哭紅眼，才讓祖孫關係曝光，重提憾事，依舊心痛不捨，表示爺爺離開前留下一支鋼筆給她，並留言：「爺爺很喜歡寫字，這支筆留給妳，以後幫人家簽名用」，讓劉奕兒在每次想放棄表演時，想起爺爺的話，就能獲得力量撐下去，「我覺得我現在好好地工作，也算幫爺爺完成遺願了。」

相關圖輯：《超感應學園》姜濤半裸沖涼鏡頭勁大隻（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 1

爺爺走了4年，劉奕兒坦言從未夢過，倒是透過工作人員轉述，高鳴似乎曾託夢給一名男演員，並留下一本劇本請對方拍，男演員表明自己不是導演即夢醒，後來根據夢裡景象，上網一查才知是高鳴，劉奕兒說：「夢裡爺爺的穿著也確實和去世時穿的一樣！」令她覺得不可思議。

相關圖輯：《超感應學園》高清劇照率先睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

《超感應學園》在靈異故事中傳達動人情感，劉奕兒曾在拍戲時遇過有陰陽眼朋友告知：「有人養小鬼要對付你，幸好你身邊一直有一老人保護你」，起初她不太懂，後來才聯想到那陣子外公過世，「那個老人或許就是我外公， 謝謝外公保佑我。」

相關圖輯：《超感應學園》姜濤 Anson Lo合唱片尾曲 甜蜜相視而笑再滲Hehe味（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

周杰倫獻唱大陸晚會 久違營業全網傻了：嗓子怎麼了

郭書瑤舊愛金陽收入掛蛋 靠政府紓困

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】