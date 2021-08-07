超感應學園｜劉奕兒戀上男拍檔認難抽離　曾與洪金寶次子拍拖4年

由姜濤、蔡凡熙、劉奕兒主演的校園奇幻劇《超感應學園》即將上映，監製唐在揚、導演林彥廷和演員群4日齊聚出席線上首映會，劉奕兒在劇中飾演陰間引路人，坦言在拍戲過程中瘋狂愛上蔡凡熙的角色，甚至連作夢都在喊對方的名字。



👇👇👇Anson Lo都有份演出！ViuTV《超感應學園》預告逐格睇👇👇👇

+ 8

👇👇👇點圖放大看《超感應學園》劉奕兒IG美照👇👇👇

+ 7

男女主角蔡凡熙、劉奕兒表示，這部戲是2人出道以來哭到最崩潰的作品，蔡凡熙透露「《超感應學園》是我出道拍了這麼多戲後，第一個哭到崩潰、像是魂要不見了的作品。」劉奕兒也說「我的角色其實是承受著兩輩子的痛，尤其跟蔡凡熙的感情戲，甚至影響到連我在作夢，喊出來的名字都是石頭。」

👇👇👇點圖放大看更多姜濤IG靚仔相👇👇👇

+ 6

你可能感興趣：蔡凡熙想同姜B拍BL劇「我一定會親爆姜濤！」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

劉奕兒甚至表示，直到戲煞科一個月後，寫了一首「石少華」（蔡凡熙角色名）的歌曲，才真正脫離角色，不過和洪金寶次子、導演洪天祥（Jimmy）交往4年的她，被問及男友是否因此吃醋，她笑說彼此都互相尊重，且自己入戲是好事，小倆口長時間都是遠距離戀愛，透過視訊維繫感情，雖然戀情相當穩定，但近期還是想拚事業，不急著結婚。

同場加映：姜濤新歌送猝逝摯友 連發12個IG Story傷心對話：你聽唔聽到？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

打完BNT確診！大馬女歌手現「4症狀」住院1天病逝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】