超感應學園｜高清劇照率先睇　超萌姜濤與劉奕兒眼神過電

ViuTV與台灣八大電視合作推出的ViuTV原創劇《超感應學園》日前在全台灣首播後，隨即掀起熱議，不少香港觀眾亦熱切期待劇集於香港播出。有見及此，ViuTV將緊貼台灣，由9月13日起，逢星期一至五晚上9 時30 分播映《超感應學園》。

《超感應學園》集驚悚、超自然、喜劇等元素，由香港人氣男子組合MIRROR成員姜濤，以及台灣新生代演員蔡凡熙、劉奕兒主演，MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆亦有份參與演出，飾演姜濤的高中同學。至於姜濤於劇中飾演的西多士是大學電影社社長，個性隨和，而且從不拒絕任何人的請求。他因緣際會下認識了飾演「超自然感應社」社長石少華的蔡凡熙，之後二人更與飾演陰間引路人方小路的劉奕兒及一眾「超自然感應社」社員，攜手協助鬼魂完成未了結的心願。

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