聲夢傳奇｜鍾柔美Yumi爆Seed露凶狠樣　全因主播王鎮泉一個舉動

TVB娛樂新聞台日前就爆出鍾柔美（Yumi）原來與主播王鎮泉有深仇大恨，事緣Yumi平時最擔心做普通話訪問，但偏偏王鎮泉為了整蠱她，會在訪問期間不斷問Yumi問題，令Yumi措手不及，一向甜美的Yumi更凶狠地講道：「王鎮泉，我永遠記住你呀！」而姚焯菲（Chantel）在片頭模仿王鎮泉招牌的手勢亦相當神似，超搞笑！

姚焯菲（Chantel）扮王鎮泉有模有樣！（影片截圖）

Yumi面露凶光！（影片截圖）

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對此，王鎮泉接受《香港01》訪問時就講道：「千奇唔好誤會，好驚佢哋啲Fans斬死我，其實成件事緣起係我哋都跟咗《聲夢傳奇》一直都做咗好多好多訪問，而且一向我哋都要做埋個普通話訪問，畀一啲海外觀眾，但次次Roll機前Yumi都會話好驚做普通話，因為覺得自己講得唔好，但其實講得好好啦，純粹係比較怕醜，佢哋幾個都好可愛。」整蠱她們的片段一出亦相當受網民歡迎，不少人都大讚Yumi好可愛而且講得不錯，更大讚王鎮泉做得好好，令整個訪問都好過癮！

每次做普通話訪問都好尷尬！（影片截圖）

超怕醜好可愛，咦！王鎮泉偷笑喎！（影片截圖）

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