67歲李國麟痛斥無演技流量藝人　稱娛樂圈亂世：愛國不是嘴巴空談

近日娛樂圈連環爆出不少醜聞，作為圈中大前輩的李國麟就在微博發言痛斥某些新生代流量藝人，更直指他們「做戲先做人」。此番言論一出，得到不少網民紛紛點讚，更直言他說到大家的心坎裡去了。

李國麟入行多年來形象正面。（劇照）

李國麟指：「近期的娛樂圈可謂亂世之秋，在如今這個流量當道的時代，很多新生代靠著毫無演技毫無情商毫無底線迅速串紅，完全不懂曾經在我這輩人心目中最作為從業準則的『藝德』二字含義，也完全不明白『做戲先做人』的道理，自以為自身的光環可以掩蓋所有的無知，一個合格的藝人，除了應該具備最基本的專業知識，更應該了解一個民族曾經經歷的苦難歷史，沒有國家和民族的強大就沒有娛樂圈的繁榮和百花齊放，愛國不是嘴巴空談，更不是逢場作戲，愛國應該從心而發，也是所有從業者最基本的道德素養！」

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現年67歲的李國麟入行46年，據知其家教極嚴，甚至從未試過在放學之後跟其他小朋友射波子。入行以來，絕少緋聞，婚後他就曾因為感情瓜葛鬧至肢體衝突而引起官非，幸重獲現時太太支持，官司完結後，他即暫時離開香港，到馬來西亞拍攝影帶，直至李添勝於1995年重拍《神鵰俠侶》才請他回巢。

李國麟也是一位敬業樂業的好演員，早前接受《香港01》專訪時更直出TVB的問題，這份勇氣絕對夠他備受尊敬。（資料圖片）

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