披荊斬棘的哥哥 | 美籍韓裔James Lee才貌兼備　慘痛經歷令人動容

由張智霖（Chilam）、陳小春、謝天華、黃貫中（Paul）、梁漢文（Edmond）、言承旭（Jerry）等32位男星參加的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》在上周播出後口碑收視雙收，成為全網熱話，除了一班前輩之外，還有幾位生面孔引起網友關注，尤其是身材高䠷的李銖銜（James Lee），被視為今次節目的最大黑馬。



James單憑顏值已吸引不少粉絲。（Instagram@jamesjhl）

出生於1988年的James是一位美籍韓裔，身高193cm，外貌棱角分明，氣宇軒昂，帶有幾分冷峻感，非常英俊。其實他曾是韓國搖滾樂隊Royal Pirates中的一員，在隊內擔任鼓手同和聲，也是一名Bass手同結他手，2013年，隨樂隊以單曲《Shout Out》正式在韓國音樂圈出道，於「人氣歌謠」初登場表演，在2014年還曾參加韓國野外求生真人騷《叢林的法則》，但韓國樂隊處境比較艱難，加之James在2015年時遭遇重大事故，差點斷送演藝事業，因此無太大知名度。

James左手現在仍戴著護腕。（Instagram@jamesjhl）

事緣2015年6月10日，James 27歲生日後的第二日，他同友人外出聚會時，被餐廳突然倒塌的玻璃門意外壓倒，左肩及左手手腕受到重創，尤其是左手，幾乎完全斷裂，甚至差點截肢，經歷了5次手術才勉強將斷手接回，但被醫生告知無法再彈Bass和結他，於是James便改彈鋼琴。可惜之後左手恢復的情況並不理想，加之他腦內還有血塊，因此在2017年2月宣布退出樂隊，專心治病之餘，仍堅持個人音樂事業，始終保持樂觀積極的心態。

James當年受傷後，在醫院的照片。（Instagram@jamesjhl）

現在的James是內地公司百沐娛樂旗下藝人，兼具唱作歌手、音樂製作人等多重身份，曾同張杰、弦子、高嘉朗等內地歌手合作，並為Angelababy量身打造定制單曲《飛》，同少女時代成員秀英、f(x)成員Amber等亦分屬好友，在編曲、製作、演唱方面備受認可。因此在亮相《披荊斬棘的哥哥》初舞台後，憑藉顏值與才華給大家留下深刻印象，受到廣泛關注，人氣急升，不少觀眾都希望他能在節目中走到最後！

James在《披荊斬棘的哥哥》的初舞台。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）