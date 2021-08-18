披荊斬棘的哥哥 | 32位藝人宿舍大公開　黃貫中遠離「大灣區」？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》播出後好評不斷，無論是港星張智霖、陳小春、黃貫中，Rapper MC Jin，抑或是唱搖滾的Ricky，以及舞蹈家劉迦、李響等，多位不同領域的哥哥都給大家留下了深刻印象。而今次節目也走出湖南長沙，去到海口錄製，無論內部設施，還是舞台燈光等，比起姊妹篇《乘風破浪的姐姐》都有過之而無不及。



劉迦同楊洋並稱為「軍藝雙子星」。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）

在最新的加更中，展示了哥哥們的宿舍環境。有別於「姐姐們」的幾個獨立別墅，33位哥哥入住的是一棟大別墅，戶外設有草坪，可以曬太陽、休閒，也可以進行籃球、攀石等運動。底層設有公共活動空間、遊戲娛樂區，廚房、餐廳一應俱全。臥室區分為A、B兩棟，每間房都有獨立的洗漱間，分為8個四人間，一個兩人間，裝修設計乾淨簡潔。今次哥哥們可以自由組合，按年紀由大到小的次序選擇房間，先到先得，選滿為止。

+ 4

黃貫中同林志炫率先選擇，前者選中看上去稍大的四人間，而後者則選擇了唯一的兩人間。「大灣區組合」中，「風火海」與MC Jin同住四人間，張智霖、梁漢文則住在旁邊的四人間，因此大家笑言這個區域是大灣區。而哥哥們都依照個人的生活習慣分配房間，包括早睡區、晚睡區、打呼區、不打呼一、二區，非常和諧。

點擊下圖睇別墅內部：

+ 5

除此之外，在打呼區的胡海泉為了避免嘈到室友，還特別準備了一個防止鼻鼾的呼吸器，鼻部有一條長管，主要起到一個助推作用，從而產生負壓，這樣嘴就不會張開，就能緩解鼻鼾。

網友大讚胡海泉貼心。（視頻截圖）

點擊下圖睇受歡迎哥哥：