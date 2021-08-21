超感應學園｜台模摧毀美女形象扮女鬼　魏蔓揭片場超恐怖靈異經歷

靈魂跨坐肩膀上在電影中屢見不鮮，包括泰國電影《鬼影》、日本電影和西片《祖孽》（Hereditary）都曾有類似情節，配合農曆七月到來，ViuTV《超感應學園》也玩起肩膀上有鬼的橋段。



模特兒出身的台灣女星魏蔓在ViuTV《超感應學園》中首度扮鬼，角色怨念極深。魏蔓分享這次進到劇中「超感社辦」場景時，明明只有她和化妝師、髮型師，但卻覺得空間很擠、讓她全身不舒服，「我覺得沒辦法呼吸，好像被掐住、很重」，現場其他人也覺得拍攝外景場地很靈異，除了陰森外，蚊子也很超多。」

👇👇👇點圖放大看更多《超感應學園》魏蔓IG美照👇👇👇

+ 4

魏蔓笑說這次飾演鬼新娘，有場戲還跨坐在鍾政均的身上難度相當高，他記得為這場戲練習的很久，要和鍾政均保持平衡度，才不會讓自己摔倒，她說唯一辦法就是腳勾著他，魏蔓還指出演鬼最讓自己不習慣的是「不穿鞋子」，有時拍攝天氣熱劇組擔心她腳底燙傷，還貼心幫她買防燙貼；魏蔓也說他平時演戲都美美，但這次恐怖裝扮讓大家害怕，感覺很有成就感，大家第一次看到她的眼神，完全是被嚇到要尿出來的那種害怕感覺。

同場加映：姜濤半裸沖涼鏡頭勁大隻 演技不俗孖Anson Lo齊亮相

姜濤同Anson Lo出場（點圖放大瀏覽👇👇👇）

再睇姜濤半裸鏡頭（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 1

姜濤扮鬼初登場（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 1

延伸閱讀：

「食尚玩家」果然熱血 威廉、風田、朵拉瘋狂登玉山

胡瓜確定長期告假「大集合」回不回來數字成關鍵

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】