七公主｜吳子冲一場戲排廿次搣甩壞習慣　監製：嗰時俾我鬧到七彩

無綫劇集《七公主》講及失散的七姐妹尋找彼此，從而引申出不同年齡層女性的故事。七個女主角固然吸引，但也有不少值得留意的男角色，就好似第5集出現，與黃翠如（飾顧靈珊）做對手戲的吳子冲（飾張文豪）就為觀眾帶來了十分新鮮感。



吳子冲都幾靚仔。（《七公主》截圖）

吳子冲於2017年6月報讀無綫電視第29期藝員訓練班，翌年4月就正式成為TVB藝人，18年亦客串參演《愛·回家之開心速遞》近20個不同角色，也參演過《BB來了》、《金宵大廈》、《那些我愛過的人》和《踩過界II》等不同角色。

吳子冲被監製指點不少。（IG@ngccf）

佢排戲嗰時俾我鬧到七彩！ 《七公主》監製陳維冠

監製陳維冠接受《香港01》訪問，就提到吳子這位新人，原來挑選他擔任這個角色都是因為一次偶遇：「有啲嘢真注定，我哋搵佢嗰時唔知佢識劍擊，傾完偈先知，咁啱晒啦。好『橋』，嗰日我經過走廊有班演員行出嚟。我心諗：『呀，呢個男仔個樣OK喎，咁咪搵佢傾下偈，傾完就發現幾啱我哋角色。」

吳子冲身言187cm。（IG@ngccf）

外形雖然「殺食」，但陳維冠初時卻不太滿意他的演技：「佢排戲嗰時俾我鬧到七彩，因為佢有好多做戲壞習慣，會唔自覺戚眼，或者郁身郁勢，講唔正又『賴』過，呢啲咪唔好囉，不過鬧係一個令方法令佢記得。」他透露，其實正式拍戲之前排練了不少次：「正式做可能一次take過，但係之前其實已經排咗20次，同佢練熟咗對白之後，佢咪可以投入囉。」

吳子冲在第5集也有頗多戲份。（《七公主》截圖）

陳維冠接續說，找吳子冲飾演張文豪，除因為覺得他適合角色設定之外，不多不少也因為想培育新人：「連七公主我哋個個都見過，唔係欽點架，搵演員一定係要搵親生仔架啦，公司有啱嘅點解唔搵，要走去搵出面人？咁公司做足十幾年嗰啲咪好慘？」