七公主｜2012港姐冠軍張名雅被投閒置散　同屆其他人去晒邊？

《七公主》劇情講到江嘉敏（飾顧雙兒）獲張名雅（飾韓太）邀請教囝囝彈琴，角色是貴婦的張名雅其實也貼近她的現實，在2016年與圈外律師男友結婚後，現育有兩子，過著幸福的生活。不過她在TVB的發展卻太不理想，2012年港姐冠軍的她，雖然是TVB的親生女合約，但一直都被投閒置散，只在劇集飾演一些不太起眼的角色。
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2012香港小姐絕對是近十年比較出色的一屆，除了冠軍張名雅，參賽的佳麗還有不少仍在圈中，而且都有一定的名氣，雖然亦有一些反面例子，例如有人因醜聞而敗走，亦有人現在被官司纏身，但無損這一年港姐的傳奇性。
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香港小姐2021｜一定攞冠軍最好？ 盤點歷來十個無后冠爆紅嘅佳麗蓋世寶回巢｜盤點歷年兒童節目主持去向 兩人因王祖藍而重返TVB七公主｜黃翠如愈大愈靚女 重溫18年容貌變化力證無整容！七公主｜黃翠如香艷畫面夠搶鏡 盤點歷年TVB最吸晴片段
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東京奧運︱甜美女神劉慕裳成港隊爭牌希望 曾客串電影《空手道》亞洲小姐2021｜今屆令人哭笑不得 嚴選歷年最靚亞姐！東京奧運｜NowTV女主持係張家朗前女友 馬詠茹曾係港隊單車女神東京奧運｜英國雙人10米高台壓中國 Tom Daley當年14歲小鮮肉成名