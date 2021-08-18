七公主｜2012港姐冠軍張名雅被投閒置散　同屆其他人去晒邊？

《七公主》劇情講到江嘉敏（飾顧雙兒）獲張名雅（飾韓太）邀請教囝囝彈琴，角色是貴婦的張名雅其實也貼近她的現實，在2016年與圈外律師男友結婚後，現育有兩子，過著幸福的生活。不過她在TVB的發展卻太不理想，2012年港姐冠軍的她，雖然是TVB的親生女合約，但一直都被投閒置散，只在劇集飾演一些不太起眼的角色。

👇👇👇點擊睇更多張名雅靚相👇👇👇

+ 30

2012香港小姐絕對是近十年比較出色的一屆，除了冠軍張名雅，參賽的佳麗還有不少仍在圈中，而且都有一定的名氣，雖然亦有一些反面例子，例如有人因醜聞而敗走，亦有人現在被官司纏身，但無損這一年港姐的傳奇性。

👇👇👇點擊下圖立即話你知2012該屆的港姐去向👇👇👇

+ 23

同場加映：最新TVB花旦排行榜｜有人想離巢地低下降 北上女星繼續上位