七公主｜盤點14套尋親劇集　家庭倫理愈亂愈好睇！

無綫劇集《七公主》以隱形富豪過身後留下七個遺願給七個同父異母女兒為主線，再引申出七姐妹互相尋找彼此的故事，是TVB典型的尋親劇集。在劇集之中，尋親橋段可說是屢見不鮮，且是萬試萬靈，無論是古裝喜劇，商戰，運動，奇幻，尤其是爭產劇，什麼類型的劇集都適合。



其實《七公主》又點解會有八個女主角呢？（劇照）

劇集包含尋親的元素，大概要追溯到幾廿年前的黑白粵語時期，可能因應當時社會環境問題，父母因經濟問題而需要送養兒女，或自出生起就要拋棄兒女，造就了不少親生父母與兒女分離的事。大概又因為當年尋親劇的成功，而令這個題材一直沿用至今。當然，在現代這些父母兒女失散的情況已經減少了不少，不過這種能增加劇集豐富性的橋段，卻就已成為TVB慣用套路。雖不是每套劇都要「尋親」，但每年總有那麼一兩套，滲有類似橋段的劇目出現。

以下為大家數一數近20年出現過尋親橋段的劇集：

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