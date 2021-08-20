煮戰｜TVB出動名廚張錦祥黃亞保救收視　分折二人實力不容忽視

由張錦祥（Ricky）和黃亞保兩位大廚領軍的TVB廚藝真人騷《煮戰》今日（20日）舉行記招，作為「限廚令」風波後的頭炮節目，兩位接受《香港01》訪問時都表示幸運，Ricky講道：「風波之後嘅第一個節目反而無壓力，不過我自己覺得呢一輯嘅風格同角度都好唔同，並唔係一個單純嘅煮食比賽，真係成個真人騷咁，豐富好多並唔係淨係煮食。」保哥又講道：「今次好專業，同埋有好多外景，為咗啲食材都會專登日曬雨淋去農場搵，就算喺錄影廠個預備功夫都做到好足。」

TVB解除「限廚令」後，以黃亞保和張錦祥兩大名廚帶領12位平民廚師的真人騷出戰。（劉智源攝）

過往不少TVB的御用大廚都人氣急升，更帶挈不少搵真銀的機會，保哥笑言：「對生意好有幫助，喺呢度都要好多謝公司畀機會我哋，代言方面都有少少，但可以再多啲㗎我哋。」Ricky更自爆在街市簡直人氣爆棚：「呢一輯節目反而我唔係好著重對生意有咩幫助，反而好開心識咗好多同行嘅朋友，好耐未見過一班咁有心嘅廚師，呢個係獲益最大。（會唔會多咗好多師奶觀眾去你餐廳捧場？）師奶觀眾我就勁啦，行街市一個檔口畀人截三次自拍，你知啲主婦好鍾意睇呢啲飲食節目，相信呢個節目都會好入屋，好多家庭觀眾會鍾意。（對節目好有信心？）好有信心，百分之二百。」

節目更會找來黃永幟和余健志出山擔任「專業評審」。（劉智源攝）

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為何TVB會以Ricky和保哥再度出戰救收視呢？

其實二人的人氣在廚界的的確數一數二，當中Ricky的餐廳「祥仔」和「祥仔辣辣」一共有5家分店，而且店舖大多都座落於名店林立的高檔商場，而他的「祥煮私房菜」更有傳要提前三個月預約，至於翻查他的IG他亦為多間知名品牌做代言人，人氣不容忽視。而保哥的中菜餐廳雖暫停休業，但他的自家即食餸菜包亦搞得有聲有色。另外，他作為導師的「大師中菜訓練班2.0」收費$9,000 (共5課)，平均一堂要$1,800，可見廚藝實力。

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