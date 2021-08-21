香港小姐2021︱當選需符合六大條件　賽前分析其實三甲已出現

《2021年度香港小姐競選》將於周日（8月22日）舉行準決賽，經過《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》之後，由入營的28位佳麗到20位，再到總決賽12個名額。歷屆佳麗想取得港姐后冠都需要過五關斬六將，「活」到最後的自然就成為勝利者。雖然說，要取得名次，甚至成為冠軍還是要看總決賽的表現，但從眾位佳麗賽前表現，身材樣貌或是有沒有觀眾緣等條件，還是可以分析得到哪幾位最可以取得三甲的。



《2021年度香港小姐競選》入圍的最後20強佳麗。（資料圖片）

睇返以往6屆，不難發現眼大大、身材高䠷、皮膚白皙、高學歷、笑容甜美、有觀眾緣六點的佳麗更有優勢，例如2015年冠軍麥明詩就正正是「高學歷」類別的代表，2016年冠軍馮盈盈亦憑住其急才，在決賽中的對答環節中領先其他佳麗。當然，馮盈盈出眾的外形也是她以大熱姿態勝出的關鍵。

第一輪面試時的馮盈盈已經十分搶眼，以大熱姿態由頭帶到尾。（資料圖片）

再數一些近幾年的例子，及2020年冠軍謝嘉怡、2019年冠軍黃嘉雯和亞軍王菲以及2017年亞軍何依婷等，也符合眼大大這個條件，同時2020年亞軍陳禎怡、2018冠軍陳曉華和2016年亞軍劉穎鏇也是身材高䠷，有修長美腿類別的代表，所以說，最後五強甚至三甲人選其實是有跡可尋的。

左至右，2020年香港小姐亞軍陳楨怡、2020年香港小姐冠軍謝嘉怡及2020年香港小姐季軍郭柏妍。（陳順禎攝）

左至右，2019年香港小姐亞軍王菲、2019年香港小姐冠軍黃嘉雯以及2019年香港小姐季軍古佩玲。（資料圖片）

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