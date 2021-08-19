香港小姐2021｜劉偉強做完《造星》再做港姐評判：我哋最想係咁樣

《2021香港小姐競選》今日舉行記招宣布20強入選佳麗名單，即將在星期日（22日）晚上舉行準決賽，大會更邀請到劉偉強導演做評判，夠誠意！在接受《香港01》訪問時，劉偉強表示自己已不是第一次參加這項盛事，他說：「我唔止第一次喇，好多年前都做過一次，今次樂易玲小姐問我有冇興趣再嚟幫手，我一口答應咗。」

劉偉強是受到樂小姐的邀請。（葉志明攝）

如果大家還記得，劉導演在三年前的《Good Night Show 全民造星總決賽》也做過星級評判，對於愈來愈多這種藝人的搖籃比賽，他非常樂見這個情況：「我哋最想係咁樣，《香港小姐》其實都好多演員喺度出嚟，我都拍咗好多由《香港小姐》出嚟嘅演員，所以呢個亦都係一個我哋發掘演員嘅好地方。」

劉導演在上個月有一套講述武漢市抗擊2019冠狀病毒病疫情的電影《中國醫生》在內地票房大收，約有13億元人民幣，他指今次拍攝實在不容易：「我幾滿意，今次好好彩，有幾好嘅票房，我啱啱去跑完好多個城市去宣傳，我覺得值得嘅。其實由day 1接呢個project就知道係困難，因為呢個係啱啱發生嘅事，有好多資料我要去搵，呢個喺前中後期都非常緊張，好多謝醫療顧問好幫手，喺拍攝途中提供好多資料畀我哋。」

+ 7

同場加映：最新TVB花旦排行榜｜有人想離巢地低下降 北上女星繼續上位