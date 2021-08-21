59歲黃日華內地商演仍然吃香　凸腩重演郭靖招牌射箭動作

曾幾何時TVB的劇集紅遍兩岸三地，創造了無數個經典角色，為演員的事業帶來了輝煌的成就，其中一位就是現年59歲的黃日華。在90年代他主演的《射鵰英雄傳》﹑《天龍八部》等劇深入民心，至今仍然令民眾印象深刻。

雖然他已經少出現幕前拍劇，但仍然憑着郭靖﹑喬峰這兩個角色盡情吃老本，近年不斷現身內地登台商演都是靠該兩角色支撐，在內地仍然有市場價值非常吃得開。近日，他更被網友捕捉到現身商演活動，事隔24年凸腩再重演「降龍十八掌」非常尷尬，讓不少網友覺得心酸掀起討論。

黃日華在90年代紅極一時的。（視覺中國）

從網友曝光的畫面可見，身穿藍色西裝戴上眼鏡的黃日華十分帥氣，可是腰間似乎發福不少，圓潤的肚腩明顯凸出，散發濃濃的大叔味道。而台上的背景版明顯可見當年《射鵰英雄傳》時的青澀模樣，他亦好識做非常賣力重現當年的招牌射箭動作，雖然架勢十足有當年的影子，可是肚腩非常搶鏡。另外，他還當場展示《天龍八部》喬峰的經典動作「降龍十八掌」，雖事隔多年但他仍然記得動作，左轉右轉再畫圓再作狀打出去，非常有功架，但整個畫面顯得有些小尷尬。而不少網友見到之後都覺得甚為心酸，認為現時的香港藝人不好做，為生活難免逼不得已。

黃日華再現郭靖的「彎弓射箭」招牌動作。（微博圖片﹑劇照）

黃日華重現喬峰的經典動作「降龍十八掌」。（微博圖片）

事實上，在2017年他現身沈陽市出席美容活動時，除了獻唱之外還展示郭靖的「彎弓射箭」招牌動作，哄得一班女粉絲非常開心。另外，在2019年的時候他現身綜藝節目《王牌對王牌》又是以喬峰身份出現，可想而知這兩個角色對他來說多麼的重要，絕對是他演藝事業的代表作。

女粉絲爭相拍照。（視覺中國）