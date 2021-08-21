香港小姐2021｜泳衣勁貼身？　受傷梁允瑜：咁你哋有眼福囉

《2021年香港小姐競選》準決賽將於明晚舉行，今日（8月22日）20位候選佳麗齊集進行泳裝環節採排。早前因排練而扭傷左腳踝的1號梁允瑜（Chole），今日雖然是穿着泳衣出場，但仍舊需要紮住腳踝，不過已不需要扶住慢行，情況有好轉。



梁允瑜好有信心。（葉志明攝）

梁允瑜接受《香港01》訪問時，對自己充滿信心，更表示目標是三甲：「梗係三甲啦，參加得比賽當然想贏。冠軍係最終極目標，我覺得慢慢嚟啦，先要搞掂聽日個準決賽先。」問到有什麼準備，她回答：「到咗呢個時候，冇得話準備啲咩。我覺得最重要係心態，要相信自己，如果你不斷否定自己，好多unlucky（不幸運）嘅事就會發生，反而個人開心啲，做起嘢都會有自信。」

梁允瑜個body係20位之中數一數二fit。（葉志明攝）

採排時梁允瑜的泳衣因貼身疑透光，問她會否怕走光時，她就笑言：「你哋見到？咁你哋有眼福囉，可能遲啲冇得睇，只此一次，哈。我又唔係好擔心（聽晚），我相信TVB服裝人員一定會幫我檢查。」

梁允瑜表示要打止痛針出賽。（葉志明攝）

問及腳踝的傷勢，她說：「今日冇打止痛針，但係噚日就打咗止痛針，個效果係行到嘅，今日冇打可能就會『拐吓拐吓』，聽日會打兩支（止痛針），個藥力會keep得耐啲。」打止痛針沒有副作用？她直言：「會暈暈哋，但係冇計，要頂硬上，因為我係1號，如果我一走錯或者行得慢，成個進度就會delay或者錯晒。」她表示，這段時間幸得家人支持：「媽媽會幫我搽跌打酒，爸爸又會嚟停車場接我，妹妹都會WhatsApp支持我。」

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