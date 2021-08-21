七救星｜七仙羽拍節目勁疏爽　唔介意倒貼：布施歡笑想香港人開心

風水師傅七仙羽（七師傅）幽默的「綜藝體格」使她迅速走紅，綜藝節目及廣告邀約不斷，據悉廣告費已衝破百萬大關，個人擔正的綜藝《七救星》本周播出五集掀起全城熱討，觀眾除了被師傅的百變形象所驚艷外，節目內容令人意想不到、觀眾紛紛笑破肚皮指「七仙羽唔紅，天理不容」，為慶祝《七救星》登上最多人睇榜單冠軍之位，七師傅日前更自掏腰包請大家食飯！

從首集為平息林作家婆媳之亂被王莉妮認妹妹、杜如風一集買新衫、小肥一集則坐VIP頭排欣賞音樂會、郭奕芯一集收了徒弟，到為練美娟解決前世孽緣的最後為自己辦了場婚禮，觀眾皆認為根本都是師傅的「自肥企劃」，不過七師傅在接受訪問時就堅稱要平反：「呢啲都唔係我自肥，係倒貼！」



七師傅直言拍《七救星》為布施歡笑。（節目截圖）

接受《香港01》訪問時，七師傅對於拍攝期間的「倒貼」細項娓娓道來：「我送畀林作阿媽啲禮物都唔平，水龍珠、能量塔、過生日又送咗個LV，我係蝕㗎。」至於杜如風的手袋她坦承幾千元亦只是小補貼：「喺街派食物、日用品使咗10萬都係我嘅錢，派咗兩個鐘。」小肥一集被指控坐第一排VIP位自肥，七師傅則用真理反駁：「頭鄂咁高頸都唔舒服，去戲院都冇人坐第一排啦。」另外收郭奕芯為徒，師傅就解釋：「我收徒弟唔收拜師錢，仲要買嘢、送禮物畀徒弟，例如陳安立出月餅我都幫佢訂咗100盒，做我徒弟只有着數，唔會蝕底！」

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談及「最強自肥企劃」就不得不提周五（20日）播出的一集，七師傅指練美娟有前世情緣的咒怨，所以二人需要圓婚來解決，搞了一場婚禮大龍鳳後，師傅隨即宣布要與娟姐離婚，並與正牌男友阿龍結婚，被觀眾指自肥級數高過ERROR，她就解釋：「我哋搞咗成日婚禮好辛苦，婚紗公司幫我整婚紗做尺寸又用咗十幾日，我同阿娟離婚之後就覺得籌備咗咁長時間、佈置嗰啲實在太嘥，所以就捉埋男朋友慶祝下、環保啊，係我自由發揮㗎，導演都呆咗！」為了做一場完整的法事，師傅透露婚宴請來的賓客為以前一同拍靈探節目的朋友：「婚禮冇人畀利市我，反而每個人我都有畀$1,000利市！」

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七師傅直指節目並沒有劇本：「冇稿㗎，都係我自由發揮，例如我話小肥『腩樣』大家都話好笑，冇人教㗎！」至於倒貼節目花費了多少，師傅就相當看得開：「我冇計用幾多錢，純粹當做下功德，派食物係財布施、拍節目就係歡笑嘅布施，啲錢冇乜所謂。」拍《七救星》其實另有目的：「我拍節目冇乜錢賺㗎，廣告先多錢賺嘛，拍節目主要目的係幫香港人開心下。」提起觀眾都希望師傅調教ERROR四子，她就說：「涉及到經理人就唔到我控制、順其自然啦，都可以調教嘅！肥仔（梁業）要肥啲，佢太瘦喇，去到200幾磅會好啲！」又表示一時想不起193（郭嘉駿）的缺點或需要調教的地方。