七救星｜七仙羽飛踢奀皮林作大快人心：平時如果喺街打佢會犯法

風水師傅七仙羽（七師傅）的「綜藝體格」使她迅速走紅，個人擔正的綜藝《七救星》將於下周一（16日）播出。七師傅今日出席記者會，小丸子主題曲都有唱「問題天天都多」，各藝人遇上的疑難雜症也不同，師傅坦承：「所有Case都難搞！」至於預告中出現師傅踢林作一幕，令一眾網民紛紛表示大快人心，師傅認真指：「唔踢唔得！我同林作傾偈覺得佢好奀皮，佢全家都想打佢，平時如果喺街打佢又會犯法、我會被拉，喺佢屋企打佢攞正牌，就任砌都得！」師傅更透露當時踢空：「搞到我隻腳有啲痛。」



預告中出現師傅踢林作一幕，令一眾網民紛紛表示大快人心。（Facebook／＠viutv）

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七師傅近來重投Instagram的懷抱，怎料開心分享與MIRROR、ERROR等合照卻引起「無頭風波」，令她懊惱指：「我諗唔到IG會冇頭，玩其他Social media撳出街就得，出咗新聞我先知冇頭。咁難得見到姜濤、又咁靚仔。（師傅係姜糖？）不嬲都係、好鍾意，9月27號拉闊都想睇但冇飛。」至於「無頭」在玄學上對運程上會否有影響？師傅就否定道：「唔會，我都冇頭，如果大家都冇就一樣！」

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七師傅節目及廣告邀約不斷，她亦坦言：「賺咗好多錢」，不過就視錢財為身外物：「我對於錢冇乜所謂，因為我不嬲都唔憂柴唔憂米，就算唔拍節目同廣告我都有樓、生活無憂，做係因為想影響多啲人，錢對於我嚟講好濕碎。」至於會否轉行或投放更多心機做藝人，師傅就斬釘截鐵：「唔會做藝人，因為我樣又唔得，又唔係18歲，要乜冇乜仲同人爭飯食？畀啲機會人哋啦，我拍節目、做返師傅就得！」

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