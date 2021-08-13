七救星｜七仙羽收性感女星做徒弟　親授催姻緣大法：唔好露晒個胸

風水師傅七仙羽（七師傅）的「綜藝體格」使她迅速走紅，個人擔正的綜藝《七救星》將於下周一（16日）播出，今日舉行記者會，擔任節目嘉賓的郭奕芯（Ashina）承認與師傅結緣後更入門做了徒弟：「我一直形象都係性感，畀人感覺就好開放，導致大家對我有啲誤會、都吸唔少渣男，呢幾年都未搵到一個男仔可以認認真真拍拖。」至於入門有什麼程序，Ashina就透露：「冇話要識法事、或者打坐唸經，做徒弟純粹因為緣份，日後都會聽佢話做多啲善事。」



郭奕芯表示現時要專注事業、搵多啲錢。（葉志明攝）

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Ashina大讚師傅很親切，又可以認真地搞笑，很是厲害：「師傅有幫我做法事，教我唸經、食齋、修心養性，感覺到自己成個運程好咗好多、所有嘢都順利咗又開心咗，仲即刻接咗ViuTV嘅另一個節目做。Ashina在拜師後更立刻「上車」，購下西營盤藝里坊‧2號高層一個面積252呎的一房單位，成效似乎頗顯著：「我自己本身唔太識投資，不如趁樓價跌咗少少就買層樓，希望佢會升值；主要拎嚟放租、投資用，細細地都OK。」七師傅又要Ashina洗心革面：「唔好露晒個胸同籮柚、着得密實啲姻緣先會好，始終暴露得太多會影響姻緣！」

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