香港小姐2021｜王嫿嫿驚訝被淘汰　梁允瑜唔甘心：騷口才機會都冇

《2021年香港小姐競選》準決賽圓滿結束，20位佳麗中最後只有12人晉身決賽，當中1號梁允瑜、11號劉珍寶、16號伍韻婷及17號余詠童在泳裝環節後被Foul，而經過問答環節後又再淘汰4位佳麗，分別是9號王嫿嫿、5號張嘉倩、6號余曉蕙及7號戴佳敏。雖然8位佳麗無緣決賽，但她們在接受訪問時就直言終於鬆一口氣，而被視為大熱之一的王嫿嫿對於被Foul就坦言有點驚訝：「其實都唔冷靜㗎，但見到Fiona（戴佳敏）喺我之前被Foul，都有心理準備，因為佢比我靚，講廣東話又比我好。」而Fiona就認為自己在問答環節表現未如理想：「因為自己廣東話唔好，好多問題諗到但冇辦法表達出嚟，所以淘汰我都OK，但之後會繼續努力。」



王嫿嫿坦言對於自己被Foul有點驚訝。（影片截圖）

張嘉倩（Michelle）在問答環節中與關楓馨（Fabienne）Battle，最後不敵對方被淘汰，但Michelle就表示非常睇好Fabienne：「雖然頭先我同Fabienne係對手，但我都非常Support佢，希望佢打到入三甲！我覺得自己今日嘅表現係有少少失準，但過程中都學習到好多嘢，覺得自己有進步，都好Proud of自己同所有佳麗，加油！」除了Michelle之外，余詠童（Trixie）亦支持Fabienne：「因為本身我哋約定咗，嗰陣Interview坐隔離，而家我哋好朋友之中得Fabienne入到圍，我就一定要為佢加油。」

余詠童（Trixie）支持關楓馨（Fabienne）。（影片截圖）

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至於話題佳麗之一的梁允瑜（Chloe）在準決賽前拗柴，她曾表示會擔心影響演出，但對於自己在準決賽中的表現，她就表示好滿意：「覺得自己由自我介紹到行出嚟Catwalk都好滿意，其實係冇預料到（被淘汰），所以我好震驚，多謝大家支持。雖然係唔甘心，自己連騷口才嘅機會都冇，但唔甘心都要接受。（有冇諗過未來發展？）嗰陣有兩條路想揀，一係繼續讀Master，一係選香港小姐。而家追就追咗夢喇，既然唔得都要接受，咁我就希望揀第二條路，唔單止香港小姐，現今女性都應該去宣揚博愛精神，我希望去修讀Nursing，幫助更多有需要嘅人士。」

梁允瑜（Chloe）身形好Fit，但都被淘汰。（影片截圖）

Chloe直言唔甘心。（影片截圖）

香港小姐2021｜最後12強誕生 兩名熱門狀態大勇毫無懸念晉級

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