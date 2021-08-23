香港小姐2021| 梁允瑜被Foul感不甘：80%原因來自負面新聞

因為爆粗片流出後被封為「粗口港姐」的梁允瑜（Chloe）昨晚（22日）於是《香港小姐2021準決賽》大熱倒灶，未能躋身決賽。她賽後接受《香港01》訪問時表示對落選感到不甘心，「坦白講，冇諗過係我自己（被Foul）。當佢宣布綠組有兩位成員被Foul嘅時候，我會擔心係邊個被Foul，但冇諗過係自己。自己好震驚，台下嘅嘉賓更加震驚。」

Chole對落選感不甘心。（陳順禎 攝）

她坦言不甘心來自於自己「連Battle嘅機會都未有」，「唔知自己死係邊度。唔知係咪自己嘅負面新聞呀，定係自己唔知道嘅原因，我都會想知道原因，如果因為過去嘅事情，我真係唔甘心。」

Chole認為自己不符合傳統香港小姐形象，或是落選原因之一。（陳順禎 攝）

她直言可能有八成原因來自於負面新聞，「可能今屆TVB想揀個傳統啲嘅香港小姐，自己的確唔係個傳統香港小姐形象。」問會否覺得TVB不公，她認為：「我唔會話TVB唔公平，我會話呢個賽制唔適合我啫！」她又指做節目要創新和用人唯才，「唔應該固定喺框架度。」

至於另外兩成原因，「就要交由佢哋（評審）話我知啦！因為我覺得我今日狀態係Fit嘅。」她又表示落選後會沉澱一段時間，並打算讀碩士進修，會否繼續在娛樂圈發展則容後再談。

香港小姐2021｜最後12強誕生 兩名熱門狀態大勇毫無懸念晉級

+ 9

👇點擊睇晉級12強👇

+ 7

👇點擊睇邊8位佳麗被淘汰👇

+ 3

香港小姐2021｜泳裝環節展現身材 「粗口港姐」梁允瑜即場被淘汰