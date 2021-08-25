黃亞保張錦祥《煮戰》收視報捷打勝扙　廚師真性情完勝港姐真人騷

由西廚張錦祥（Ricky）和中廚黃亞保（保哥）領軍12位廚壇精英的真人騷《煮戰》一直被外界視為是TVB正式撤回「限廚令」後的頭炮節目，據知節目收視報捷，成功拯救TVB收視低潮，再一次力證烹飪節目是有存在必要。



張錦祥（Ricky）和黃亞保（保哥）成功拯救收視。（劉智源攝）

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兩位大廚早前接受《香港01》訪問時亦曾透露對節目好有信心，皆因烹飪節目一向入屋，加上12位平民廚師互相切磋廚藝爭奪霸主寶座，過程緊張又刺激。翻查收視資料，同時段的港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》上周一至四的收視為10.6，周五《We Miss Hong Kong冠冕繼承者》收視為8.8，雖然《2021香港小姐競選》今屆破天荒以真人騷進行，28位入圍佳麗獲安排入座住酒店，並在8位師姐坐陣，即使有不少港姐的水著加持，但成績依然平平。

港姐大風大雨行水上T台，仍慘敗。（影片截圖）

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反而，有消息指《煮戰》首集收視錄得超過14點，當中，主持江美儀與參賽者更會在節目上互窒，相當有火花。例如，性格大師強哥煮菜時與主持江美儀駁嘴，強哥說：「你哋騷擾到我。」、「我好專心咁做緊嘢。」江美儀反擊 ： 「佢真係即駁，一秒都唔畀我停。」強哥堅持：「我得罪晒你哋3個冇運行。」 江美儀亦講得直白：「唔係冇運行，係死梗。」強哥的真性情不造作，成功令觀眾like爆！節目除了會安排不同主題較量廚藝。經過六場單對單比拼，六強參賽者會向兩位隊長發起挑戰，從而決選終極兩強，角逐冠軍殊榮，令人期待！

江美儀與參賽者強哥一人一句互窒。（影片截圖）

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