微博發布2021上半年十大熱搜明星人物　楊冪排名竟輸內地KOL！

24日，微博發布《2021上半年微博熱搜榜趨勢報告》，依照2021年1月1日至6月30日相關熱點上榜次數排名，統計出「十大熱搜明星人物」，當中過半都是男藝人。



榜單中，曾經熱度高居不下的楊紫今次排在第10位，共上榜97次。上半年她頻繁出席各大活動，積極為劇集《女心理師》宣傳，還有常駐真人騷《萌探探探案》，不時登上熱搜；令人意外的是，「直播一姐」薇婭竟然上榜次數高達107次，成功躋身榜單第7位，甚至超越圈中頂流楊冪、王俊凱@TFBOYS，兩位分別位列第8同第9。

今次榜單的TOP3，全被男藝人佔據，分別是龔俊、肖戰、王一博，平均上榜次數165次，三位都是時下非常受歡迎的男星。而女藝人中，迪麗熱巴排名第5，領跑楊冪、楊紫，上半年同吳磊合作的《長歌行》引起廣泛討論，生日直播也吸引很多粉絲圍觀，不時以各類禮服登上熱搜等。而緊隨其後的白敬亭在上半年一連推出三套劇集《你是我的城池營壘》、《榮耀乒乓》以及《八零九零》，在一月播出的大熱真人騷《明星大偵探6》中擔任固定嘉賓，且在雜誌《ELLEDECO家居廊》中曝光了自己的寓所裝修，都引起很大迴響。

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總的來看，頂流女星們的熱度似乎都有所下跌，不過熱搜排行榜並不能完全代表一個藝人的人氣，可能有的在進行拍攝工作，自然曝光率同關注度就會少些。

詳細排名榜單。（微博圖片）