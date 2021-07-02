周深成近3年來內地OST歌手之最　香港有一位歌手榜單位列12

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-02 08:30

由周冬雨、許凱主演的仙俠劇《千古玦塵》雖然播放量不錯，但口碑平平，在劇集播出後，兩首主題曲同片尾曲也迅速上線，分別由周深、劉宇寧、毛不易演唱，這三位高人氣歌手，甚至帶動劇集熱度，尤其是周深，根據貓眼統計，在該劇的社交媒體互動方面，周深的帳戶帶動的近一周相關互動量最高，相關熱搜中「周深千古絕塵主題曲玦戀」的討論度逾千萬，總閱讀量達5.6億，為劇集添彩不少。

28歲的周深可謂是時下最受歡迎的男歌手之一，歌唱實力不俗。（微博@周深工作室）

其實近年來越來越多的OST受到大眾青睞，據QQ音樂影視金曲榜顯示，由2018年至今年6月OST歌手上榜次數Top20中，排在首位的是歌手周深，高達330次，當中有9套影視作品的OST多次奪冠，可謂一騎絕塵；緊隨其後的是胡夏同劉惜君，分別上榜267次、238次。

2018年至今年6月排名前10的OST歌手。（網絡截圖）

QQ音樂是內地網友最常用的聽歌APP之一，自然以國語市場為主，然而，這個OST歌手榜單中，有一位香港歌手上榜，就是Hana菊梓喬，在TOP20中位列12，非常難得。

Hana排在中間位置，算是不錯。（騰訊娛樂）

作為星夢旗下藝人，Hana曾為多套TVB劇集獻聲，從2018年至今，總共演唱了23套劇集的OST，當中包括本地劇集、外購劇集的主題曲、插曲、片尾曲，亦有翻唱作品，好似《棟仁的時光》片尾曲《回到以前》、《皓鑭傳》主題曲《心有不甘》、《降魔的2.0》片尾曲翻唱自盧冠廷1992年歌曲《我未能忘掉你》等，而最近在內地討論度極高的《逆天奇案》插曲、《刑偵日記》片尾曲、插曲都是由Hana演唱。

Hana同王浩信合作《刑偵日記》插曲。（Instagram@hana_kuk）

除此之外，Hana在2020年的成績也不錯，總共上榜42次，排在當年OST歌手中第10位，這一年也是她這三年中為劇集獻聲最多的一年，包括《黃金有罪》、《法證先鋒IV》、《機場特警》、《降魔的2.0》、《那些我愛過的人》、《錦繡南歌》以及《使徒行者3》，當中多套在內地的關注度都很高，相信這也是讓Hana榜上有名的原因之一。

Hana的OST也很受內地網友歡迎。（騰訊娛樂）