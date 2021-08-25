NCT Lucas黃旭熙大量黑歷史被翻炒　出道前攬兩女影親密合照

韓團NCT香港成員Lucas黃旭熙被爆與粉絲拍拖外，也被爆出食軟飯和提出不戴避孕套發生性關係等，形象大插水。而Lucas出道前的黑歷史，同樣被網友翻出，他與多名女生的親密合照再浮上水。



Lucas黃旭熙被三名女生爆料，今天他上傳手寫信道歉。（IG/@lucas_xx444）

NCT Lucas黃旭熙連被三女爆食軟飯 出事後疑聯絡前女友求情

按圖睇Lucas被三女連爆食軟飯的驚人證據：

+ 20

Lucas 4年前傳出將在韓國出道後，他過去的舊照已曾被網友翻出過，當時除了有人質疑他整容外，也被起底溝女無數。有指Lucas在香港就讀中學時已少有名氣，IG已超過一萬名粉絲，外貌出眾更是田徑隊的風頭躉，異性緣相當不錯。網上一直流傳着不少Lucas疑與前女友親吻的親密照，當年更有女生拍片疑似想宣示主權，曾一度成為熱話。

Lucas出道前與女生的親密照再被瘋傳。（網上圖片）

雖然不少照片仍在各討論區流傳，但一直都未有影響到Lucas在韓國的出道，除了NCT一員外，他更獲機會參與威神V及Super M活動，備受公司重用，算是繼Jackson王嘉爾發展最好的香港人。直至近日Lucas連續被三位女粉絲爆料疑似一腳踏多船後，黑歷史再度掘出。

Lucas雖然曾被質疑整容，但對比後發現只有鼻樑位置稍有不同。（網上圖片、IG/@lucas_xx444）

按圖睇Lucas出道前與女性親密照及舊相：

+ 19

此外更有粉絲在微博爆料，指Lucas家人就算在兒子出道後也一直住在公屋，父母在沙角邨開店。質疑Lucas成名後，單是上內地《奔跑吧》一季最少有千萬進帳，卻只顧自己買奢侈品。而自稱因工作關係接觸過威神V的網友亦表示，得悉2019年Lucas曾因沒有向家人匯錢而與經理人吵架。由於Lucas已宣布即時暫停活動反省，與隊友Hendery的原於今天推出的單曲也被急叫停，因此引起了大批粉絲不滿，要求他在不影響組合情況下退團，相信風波仍會持續一段時間。

有網友大爆黃旭熙家人仍住在公屋，質疑他出道後並沒有為父母改善環境。（微博截圖）

同場加映：NCT香港成員Lucas黃旭熙被爆曾與粉絲拍拖 前女友：錢都是由我出