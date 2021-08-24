NCT香港成員Lucas黃旭熙被爆曾與粉絲拍拖　前女友：錢都是由我出

韓國男團NCT中的香港成員Lucas黃旭熙今天（24日）被爆曾與粉絲拍拖，自稱前女友的網友A貼出二人的聊天紀錄等，大鬧Lucas交往期間不但情緒勒索她，送男方名牌禮物，更表示錢都是自己出。



自稱前女友的網友A講到Lucas起初表示對自己好感，因此給了她電話號碼，二人交往了幾年，最終Lucas因行程太累又分手。可是分手後的第二天，Lucas主動表示「我們做朋友吧」後，每當有休息時間男方都會到酒店及住所找對方，可是錢卻是A一人承擔。A表示除了買煙等小事外，Lucas亦會直接傳送想去酒店給她並要求她預約，到後來再送名牌禮物時，她大爆Lucas竟回應「因為我也有賺錢，所以不是要送他車或屋就不要花錢了」。

NCT香港成員Lucas今天被爆曾與女粉絲交往。（IG/@lucas_xx444）

A提及Lucas不時會以「你是唯一理解我的人」情緒勒索她，可是每次在酒店吃完飯睡完覺離開後就會立即失去聯絡，因而令她相當不舒服，甚至因Lucas「我很討厭你太像粉絲」的話等而得了抑鬱症。A講到因為以前太喜歡Lucas，因此約會時從來沒要求過他要合照，亦沒有向身邊的人提起過戀情。不過一個月前Lucas卻突然冷暴力對待A，更表示要起訴她，所以她才決意發文公開其渣男行為。

自稱前女友的A公開了不少聊天紀錄，大爆男方從不出錢。（網上圖片）

粉絲質疑公開的三秒錄音有移花接木嫌疑。（網上圖片）

按圖睇前女友爆料Lucas的對話翻譯版：

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對於Lucas突然被爆料，暫時所屬公司未有回應。可是大批粉絲為偶像平反，表示A公開的對話及照片有不少破綻，表示沒有二人合照證明外，A上傳Lucas講到「我剛剛洗好澡了，現在要準備了」的錄音，也只是Lucas於粉絲俱樂部中的錄音，疑有移花接木嫌疑。

雖然公司暫時未有回應，但有不少粉絲力撐Lucas。（IG/@lucas_xx444）

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