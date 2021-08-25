NCT香港成員Lucas捲桃色事件　第三位女網爆「床照」：說隊友壞話

韓男團NCT人氣成員Lucas來自香港，有中泰混血，模樣俊秀，但最近卻爆出負面新聞，有匿名爆料者控訴他是渣男，不但要求前女友支付所有的約會費用，甚至連酒店錢都是女生出，第3位受害者最近又爆料，指出Lucas認識沒多久就要求去她家過夜，而且抽煙喝酒，聊天時還不斷說隊友的壞話，與現實生活中的形象完全不同。



受害者在看到不少人爆料之後，不希望再有更多女生受害，決定站出來說出自己的經歷，讓大家「看清他是一個什麼樣的人」。（按圖看看女網友在微博上秀出Lucas私聊、床照等證據）↓↓↓

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受害者提到當時在Lucas的活動上搜尋airdrop，沒想到卻發現一個帳號「Lucas的iPhone」，抱著好玩的心態傳了一些表情符號，沒想到對方真的是Lucas，「在當時我以為我是偶像劇裡的幸運女一，沒想到一番女主卻有不只我一位。」

有次Lucas出來工作，得知她就住在當地，「他主動提出要來我家看看，和我說想去沒有人的地方。」當時這名女網友還以為愛情即將發生，沒想到竟是騙局，「他走進我家以後第一件事就是抽煙，並且邀請我一起，後來我們就開始喝酒。」Lucas也痛罵NCT，「說隊友們不聽話、不努力、不練習、帶不動，說某位隊友搶他的時尚資源，說有些人沒有一點實力，憑著一張臉就可以出道」。

女網友本以為自己是Lucas的唯一，沒想到也只是其中一名受害者，她也秀出Lucas的床照，希望其他人不要再受害。

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