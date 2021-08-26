Lucas黃旭熙師妹Winter@aespa爆虐貓爭議　網民：看了很不舒服

繼NCT Lucas黃旭熙被爆食軟飯，過往的整容及溝女黑歷史被翻炒後，又到同公司的師妹aespa 20歲成員Winter陷入虐貓爭議，SM娛樂是非不斷。現時Winter疑似虐貓的影片在網上瘋傳，有網民表示「看了很不舒服」。



韓國討論區Instiz上出現「aespa Winter的舉動是否有問題」的文章，內文有Winter在粉絲俱樂部中上傳，與貓咪互動的照片。影片中可見Winter一邊對貓說「不可以」，一邊亂摸牠的頭部，貓亦有作出疑似想閃避的動作，這時Winter突然對貓尖叫一聲「喵」，笑着把貓嚇走。由於Winter有寫上「只要我發出喵的聲音，貓咪就會逃跑，這樣真的好可愛」，因而被網民質疑有虐貓之嫌。

Winter不但亂摸貓的頭部，亦對牠尖叫，因而被質疑有虐貓之嫌。（影片截圖）

按圖判斷一下Winter有否虐貓之嫌：

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對於Winter與貓的互動，有網民覺得相當反感，表示明顯見到貓咪表現慌張。有人指出貓的聽覺非常敏銳，一般人也知道不能對貓咪大笑尖叫，可是身為成年人的Winter行為卻像小孩子一樣。此外都有網民講到，Winter尖叫後旁邊的人亦跟着一起笑，看來是大家都習慣的行為，現時在網絡上引來熱議。

Winter是隊中的人氣成員，暫未有回應爭議。（FB/@aespa.official）

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