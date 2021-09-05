苗僑偉陸劇《天目危機》題材極前衛　揭20年前「超意識犯罪」懸案

內地電視劇《天目危機》是一部融合懸疑與科幻的戲劇作品，以「超意識」犯罪為焦點，並加入物理學、心理學，述說一首樂團的主打歌，可操縱人的行為與情緒，故事神秘又帶有未來感，新穎的題材讓人充滿好奇；由《長安諾》張睿、《千古玦塵》劉學義、《誰是被害者》張孝全、《秋蟬》何杜娟，以及老戲骨苗僑偉主演，此次張睿竟飾演劉學義的兒子，觀眾非常期待兩人反轉年齡的演繹！



劇情簡介

研究「意識的力量」的天才物理學家李天（張睿飾），發生一連串看似巧合的事件，母親梅雪燕（龔慈恩飾）也捲入一樁詭異的交通事件，幕後敵人用比他更前衛的超意識力量，暗中擺佈布李天。為了破解迷案，李天在東京遇上張妮（何杜娟飾）、負責調查部門的刑警山崎大昌（苗僑偉飾），三人組成一支神秘的探案隊伍，而事件源頭直指二十多年前的神秘樂隊「先行者樂隊」，並從多年追查此樂隊的報社記者服部介（張孝全飾）得知，先行者樂隊當年在表演時曾發生一場火災事故，此事更牽涉到李天父母輩的驚人秘密……

角色介紹（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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上映資訊

拍攝時間：2018.09-2019.06

開播時間：2021.08.25

頻道平台：芒果TV

導演：黃精甫

主演：張睿、張孝全、何杜娟、劉學義、苗僑偉

同場加映：62歲苗僑偉凍齡型佬容貌回春廿年 三嫂戚美珍完美示範優雅地老去（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2022陸劇》我的砍價女王｜林更新、吳謹言主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】