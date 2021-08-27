代溝關注組｜李家鼎連環爆金句　游嘉欣被肥媽質疑處女身份改叫AV

由區永權及張秀文主持的《代溝關注組》昨晚（26日）首播，集嘉賓請來李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）、謝雪心（心姐）、徐文浩、蔡嘉欣、吳卓衡、游嘉欣（游游）及林正峰，並分為「長輩群組」及「後輩群組」，兩群組當中就鬧出不少笑話。
雖然肥媽與鼎爺輩份甚高，不過二人不但玩得，而且相當開放。在介紹兩代人「潮語」環節，游游解釋「A0（單身且拍拖次數為零）」一詞時，忽然自爆自己從沒拍過拖，隨即引來肥媽質疑：「你冇可能未拍過拖啦，你咁開放！」由於肥媽節目中曾提及於她的年代20多歲未嫁人已算「老處女」，故游游即搞笑自Tag：「我就係你哋啱啱所講，廿幾歲嘅老處女喇！」豈料竟遭肥媽「狙擊」反駁謂：「未拍過拖唔代表佢係處女喎！」隨即引起全場起哄，肥媽再接：「我哋講嘅老處女係真係處女喎，你係假處女。」嚇得游游急忙呼冤大叫：「我係真架！」相當搞笑。
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