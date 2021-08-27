披荊斬棘的哥哥｜黃貫中自嘲是新手媽媽　張晉曬男人味型爆全場

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》今日播出第一場公演賽，33位哥哥將分成8組進行比賽。然而在排位賽後最後兩隊低分組別需自選一名成員轉會，當中只會產生一位轉會失敗的哥哥，他就要暫時告別舞台，氣氛令人緊張！

言承旭組的舞台呈現非常漂亮。

而其中最受觸目組別之一的「黃金剩鬥士」組（言承旭﹑黃貫中﹑張雲龍、陳輝﹑劉瑞瑞）就上演超精彩的表演，他們在充滿魔幻森林舞台上演唱歌曲《淒美地》，集合唯美台同歌聲，畫面非常漂亮，整個氛圍感動全場觀眾。

在組別中擔任「創意擔當」的黃貫中，講到《淒美地》這首歌的時候，他事前就要求每位隊員回想一個關於尋找的故事：「他們說了很多心裡話，因為每個人都會思念不同的東西，有些是人物、有些是地方、有些是時間，總之他們都很有幻想力，很有感情。」最終組合排名第六，無須落入危險區，黃貫中亦笑言團隊愈見默契：「他們在討論的時候，覺得陳輝很像爸爸，我居然像媽媽，這太不搖滾了。」非常爆笑！

黃貫中自言是新手媽媽。

至於張晉、高瀚宇同白舉綱組成的「晉擊的瀚子」，就用格鬥式的八角籠舞台呈現歌曲《MMA》的打鬥元素，在排練時張晉還被封為「晉爸」，一手肩負動作指導重擔，專業的態度讓高瀚宇自願捱打：「被晉哥打一下真是值了，我完全是沉浸式欣賞，就像粉絲一樣！而且被晉哥編排武術動作，是我作為一個演員，非常榮耀的一件事。」

張晉組表演《MMA》展現男人味。

然而在演出《MMA》這首歌的時候展現滿滿的男人味，看到哥哥們一致讚好，武術之人趙文卓亦識英雄重英雄，大讚張晉編排用心：「創意環節打出心力，而且最後他表演完了，還要吼、還要唱、還要跑，我覺得特別好！」最終他們穩守第五，令張晉亦大為放心更感性道：「我覺得跟他們兩個一起，應該還可以繼續走下去；他們任何一個離開我，都會有不捨的感覺。」

張晉組排在第五名。