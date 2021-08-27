披荊斬棘的哥哥 |大灣區組分數急滑落　歐陽靖組分數最低被淘汰？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》大受歡迎，經過第一次的分組後33位哥哥分為8組進行挑戰賽，而在剛剛播出的最新一集中就是哥哥們的第一場公演，而最終部隊的排名亦陸續公開。然而人氣高企的五位大灣區哥哥（陳小春﹑林曉峰﹑張智霖﹑梁漢文﹑謝天華）所屬的隊伍分數一直未公布，令到隊員非常擔心，事關最低分一組有一位隊員會率先被暫時淘汰，而他們大灣區組的分數不斷地下滑，情況似乎不太理想。

大灣區哥哥表演《3189》。（影片截圖）

在第一場公演中，大灣區哥哥們就演唱了一首難度好高的歌《3189》，他們五位將這首歌演繹成一場舞台劇表演似的，互相有對白期間又唱又跳，還加入兒歌的元素，畫面充滿童真與歡樂，令到不少觀眾哄堂大笑，網友們亦稱他們為「戲精組合」。

五位又唱又跳。（影片截圖）

表演充滿舞台劇元素。（影片截圖）

作為第一組表演的團隊，他們的分數自然是最高獲得935票，其後到第二組的李承鉉組表演《yellow》奪得917票，而陳小春組的分數就被分薄了為907票排在第二名，而之後到其他組相繼表演後，陳小組的分數亦被分薄了許多，慢慢跌出前三名的位置。當8組表演完畢後，作為隊長的陳小春就去會議室領取最終成績，眼見他拿起成績單後臉色沉重似乎出於他意料之外，而成隊員們久久未見他回來宣佈成績亦非常擔心，林曉峰還揚言：「我們不會是最低分吧！所以我們隊長就不回來。」而粱漢文﹑謝天華亦覺得奇怪，因為其他隊伍的隊長已經歸隊宣佈成績了，眼見大家如此誓心，張智霖就安慰大家：「不要害怕，淡定點。」但其實事後接受單人採訪時，他的心情是好緊張的：「我們的隊長很久還沒回來，我們還在糾結，不會是我們吧！很忐忑。」

分數慢慢被分薄。（影片截圖）

陳小春看排名臉色相當沉重。（影片截圖）

因為在8組隊伍中排名最低分一組將會有一位哥哥暫時被淘汰，目前終排名第一名是李承鉉組﹑第二名是趙文卓組﹑第三名是林志炫組，而第五﹑六名亦已經公佈了，只剩下其他名次還未公佈，難免令隊員擔心的。不過人氣如此高的他們未必會是最後一名，日前傳出歐陽靖組分數是最低的，他們組會有人被淘汰，到底真相是如何待播出下一集才知曉。

林曉峰好擔心。（影片截圖）

隊長陳小春遲遲未歸。（影片截圖）