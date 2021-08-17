披荊斬棘的哥哥｜陳小春組大灣區夢幻組　香港人熟悉歌手傳淘汰

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》日前已經正式開播，在第一集的初舞台表演中，33位哥哥各展示自己的才能，又唱又跳又Rap掀起不少討論。然而，在第二集小組對決戰還未播出之時，近日卻傳出首輪淘汰名單，當中曾在香港發展多年的美國藉說唱歌手MC Jin（歐陽靖）傳被 OUT出局，令到不少網友意難平。

MC Jin被傳淘汰。（MC Jin微博圖片）

有收看節目的觀眾都知道，在第一集的初舞台表演中，MC Jin在個人表演環節選唱歌曲《brother man》，之後在團體合唱中與GAI（周延）﹑劉聰﹑布瑞吉﹑熱狗（MC HotDog）合唱歌曲《哥哥在哪》，五人各施獨特說唱技巧，抄熱了現場氣氛，在8組哥哥表演中最為炸裂的一組，令到觀眾非常瘋狂。

五位一起合唱歌曲《哥哥在哪》抄熱氣氛。（影片截圖）

而在個人排名同票數中，MC Jin排在第14名票數有89票，排位屬於中上級，但在首輪自行分組賽中，他與敖犬﹑黃征﹑麥亨利為一組，四人平均分數只有51票相當之低，所以在沒有選擇權的情況下只好自動被編選下一輪演唱歌曲為《身彩虹西服》。但節目還未播出，已經盛傳在四人中MC Jin慘遭淘汰，令到不少網友非常吃驚，事關大家肯定他的說唱實力，認為他的能力不差怎麼會被淘汰呢？還非常期待他能與其他香港歌手合作組團表演，不過被淘汰消息到底是否屬實，唯待節目播出才知道，除了他之外還傳出陳輝﹑劉端端被淘汰。

劉端端﹑MC Jin同陳輝被傳淘汰。（《披荊斬棘的哥哥》微博圖片）

另外，在首輪自行分組賽中，陳小春與張智霖﹑謝天華﹑梁漢文﹑林曉峰組團，將一起合唱歌曲《3189》，而陳小春還在微博上貼五人的漫畫照片揚言其組合為「大灣區夢幻組」，強調大灣仔一定要坐定大灣區，不少網友都對他們有估信心，認為大灣仔一定可以走到最後。

陳小春與張智霖﹑謝天華﹑梁漢文﹑林曉峰組團。（影片截圖）