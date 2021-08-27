林心如工作室被發現註銷引猜測　經理人回應：公司資源整合

內地女星趙薇被網友發現，其過去主演的影視作品遭到多個視頻平台下架，或在演員名單中刪除其名字，事件引起外界不少討論。沒想到剛出事的她，其在《還珠格格》合作的好姐妹，台灣女星林心如被發現工作室已註銷，引發外界許多聯想，總感覺事情不簡單。

林心如的工作室被發現註銷。（視覺中國）

當大家議論紛紛之際，林心如的經理人就對外作出最新回應，據台灣媒體報導指，其經理人表示工作室呈現的註銷狀態是他們主動去註銷的，只是因為公司要做資源整合，不同業務項目有不同公司執行，否認沒有任何外在因素影響。

林心如的經理人作出最迎回應。（微博圖片）

《還珠格格》三位主演接連出事，亦不禁讓網友慨嘆她們到底怎麼了。范冰冰因為偷稅漏稅事件遭到全面封殺，至今仍未能復出，趙薇多部作品遭到下架，引發網友猜測她可能與其過去汙點太多有關係，就好似曾穿日本軍旗裝風波﹑國籍問題（現在是新加坡國籍）等，所以現在需要整治﹑而林心如的工作室突然註銷引發多方面猜測，三姐妹的動向現在備受關注。

三人的動向備受關注。（視覺中國）