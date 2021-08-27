鄭爽逃稅被追討近3億人民幣　微博賬戶被標示永久禁言

內地女星鄭爽因年初代孕棄養風波而重挫演藝事業，後又被前夫張恒踢爆涉嫌逃稅漏稅，指控她接拍劇集《倩女幽魂》（現改名《只問今生戀滄溟》）時簽有「陰陽合同」，收取1.6億人民幣（約1.9億港元）天價片酬，非常驚人。而經過有關單位的調查之後，終於有了結果，27日央視新聞就報導指出鄭爽確實存在逃漏稅，上海市稅務局方面將對她追討稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億人民幣（約3.58億元港幣）。同時廣電總局亦發文宣佈，強調影視機構不得鄭爽參與製作節目，更要停止播出她過去參與製作的節目。

鄭爽被追討稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億人民幣（約3.58億元港幣）。（鄭爽微博圖片）

而遭到封殺的鄭爽，亦被網友發現其微博亦被停用，而且清楚寫明是永久禁言：「因違反社區公約，賬戶永久禁言。」而她的工作室亦如此情況，看來徹底被封殺了。而她前夫張恒的微博則暫時處於禁言狀態，短時間內消失微博。

鄭爽微博被永久禁言。（微博圖片）

另外，張恒作為舉報鄭爽涉嫌逃稅漏稅的人，經過有關單位調查，指他是負責《倩女幽魂》這個項目的經理人，指他涉嫌策劃了1.6億元約定片酬的拆分合同、設立「掩護公司」等事宜，所以上海市稅務局第一稽查局已依法對他進行立案檢查，並將依法另行處理。

張恒微博則暫時處於禁言狀態。（微博圖片）