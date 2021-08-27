趙薇恐犯「辱華7宗罪」微博被消失作品全下架　表面愛國實情卻是…

內地娛樂圈近來動盪不斷，繼鄭爽、吳亦凡被封殺後，張哲瀚也因日本神社等事件被指辱華，沒想到26日突傳出趙薇也被列入「劣跡藝人名單」，不僅微博超話消失，連代表作《還珠格格》演員表也沒有她了，有網友爆料她疑似因為汙點太多，「被請去喝茶」。



微博熱搜「趙薇怎麼了」引起大眾關注，有網友懷疑她被旗下藝人張哲瀚牽連，但其實趙薇過去也曾因為穿日本軍旗裝引起風波，近年她和丈夫又被指政商關係複雜，曾因利用空殼公司收購上市公司，捲入擾亂股市的質疑聲浪中，更被罰5年內禁止進入證券市場，另外更傳出雖然她對外表現愛國，實際上擁有新加坡國籍。

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此外，網友還翻出趙薇過往被指控過的黑歷史，像是傳出毆打孕婦、和被指為台獨的演員合作，以及旗下員工和達賴喇嘛有過接觸，也被引申為支持藏獨，最後一點則是因為曾和希拉莉合照，被認為和美國政商界關係良好。

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種種傳聞讓趙薇深陷輿論漩渦之中，有網友發文稱：「我們平台審核剛才把她劃分為劣跡藝人了，之前都還好好的。」網友因此不解問：「趙薇怎麼了？」不過目前她本人及官方均未對此做出回應，後續仍待觀察。

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