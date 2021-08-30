李敏鎬緋聞女友妍雨身份引好奇　曾疑因被排擠而退出MOMOLAND

韓劇男神李敏鎬今天被爆，疑與前MOMOLAND成員妍雨拍拖5個月。雖然李敏鎬公司已火速否認，但網民都對女團出身的妍雨相當好奇，其中以她前年退出MOMOLAND一事最為轟動。



李敏鎬、前MOMOLAND妍雨被爆拍拖5個月 男方火速回應

李敏鎬和妍雨今天被爆拍拖5個月，但男方快速否認。（Viu《K1頭條》）

1996年生的妍雨，2016年通過選秀節目《尋找MOMOLAND》以第5名成為MOMOLAND一員出道。由於妍雨擁精緻外表及高挑好身材，因此關注度高，與Nancy同為隊中的人氣成員之一。除了女團活動外，妍雨2017年亦開始參與韓劇客串《偉大的誘惑者》等，算是備受公司重用。可是妍雨於2019年6月突然宣布暫停活動，有指當時她因惡評而患上恐慌症，不得要停止行程進行治療。

網民都對女團MOMOLAND出身的妍雨相當好奇。（Viu《K1頭條》）

按圖睇女團時期的妍雨：

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不過2019年11月妍雨突然無預警宣布退團，當時公司以無法兼顧歌手和演員的行程為由解釋。可是直至去年7月，妍雨深夜直播講到「我沒有選擇權」等後，似乎暗示退團並非自願而引起風波。因妍雨的發文，有粉絲翻找出不少她疑似被MOMOLAND隊友排擠的證據，包括彩排時圍成一圈聊天，她卻只能在圈外等，質疑妍雨因人氣高惹來妒忌被集體欺才被迫退團。

妍雨2019年以無法兼顧歌手和演員的行程為由退出MOMOLAND。（FB/@MOMOLANDOfficial）

妍雨暗示退團非自願，粉絲翻出不少疑被欺凌的證據。（YouTube截圖）

粉絲翻出妍雨疑似被排擠證據：

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妍雨現時已由女團轉型做演員，退團後參與了《Alice》、《Live on》和《達利和馬鈴薯湯》等韓劇，更首次於《出軌的話就死定了》中與曹汝晶及高俊等前輩一同擔正做主演。偶像出身難免會被批評演技差，她亦在一訪問中提及過自己的演技仍有很多十足的地方，所以每次想拍攝前都會做足練習準備外，在片場有不明的部分也是直接提問，觀眾暫時都看好妍雨持續的進步。

妍雨現時集中在拍劇上，演技不過不失。（劇照）

按圖睇妍雨最新IG近照：