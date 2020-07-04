妍雨深夜發文疑非自願退出MOMOLAND：我沒有選擇權，只能這樣…

韓團MOMOLAND前成員妍雨4日深夜於官方粉絲團寫下長文，其中提到「我不會因為想做其他事情的野心而背叛大家」、「我沒有選擇權」、「只能這樣才能延續我的夢想」，讓粉絲猜想當初退團根本不是自願，引起一陣熱烈討論。

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據韓媒《sports.khan》報導，妍雨4日在當地時間1點23分時於官方粉絲團寫下長文，她坦承最近心情相當複雜，只要開Instagram直播都會有令人感到困擾的留言出現，如果不回覆那些人又會生氣，接著以語帶保留的方式說出了真心話。

妍雨說：「各位，有多少人能為了全新開始，而乾脆地放棄曾奉獻青春的事情呢？我沒有那麼大的膽量，也沒有那樣的想法，不論過去還是現在都一樣，只是一直忍耐、堅持、撐下去，但卻沒有用，我不會因為想做其他事情的野心而背叛大家，被愛的人誤會和責罵是多難過的事情大家懂嗎？請別再這樣了。」

明明從沒說過的話、做過的事情卻像真的一樣流傳，妍雨為之所苦的同時也坦承不能針對每一件事情做完整說明，現在想做的就是幸福地和親愛的粉絲一起描繪未來：「我現在在做新的事情，對我來說沒有其他的選擇權，只能這樣才能延續我的夢想，只能這樣才像活著，只能這樣才能繼續看見大家。」

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事實上，妍雨2016年底曾因為受傷宣布無限期休息，2019年11月30日所屬經紀公司MLD娛樂則公告她因為難以兼顧歌手和演員的行程決定退出，未來會繼續留在原公司進行演戲活動。

因此粉絲看了這篇文章後紛紛表示「妍雨想繼續待在MOMOLAND，是公司硬逼她退出的吧」、「酸民就放過妍雨吧，管好自己的人生吧」、「就是在說『雖然沒能明講，但不是自願離開MOMOLAND的，為了夢想只能這樣，就算粉絲討厭我，我也愛你們』吧」。

妍雨登上NAVER熱搜關鍵字。（NAVER）

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