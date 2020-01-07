MOMOLAND出道綜藝被揭內定賽果　成員Daisy接受訪問大爆黑幕

韓國選秀節目最近風波不斷，例如Mnet選秀真人騷《PRODUCE 101》系列被踢爆四輯比賽結果全數造假，導致《PRODUCE X 101》出道組合X1活動僅五個月宣布解散，而《PRODUCE 48》出道組合IZ*ONE目前仍然停工。除此之外，2016年播出的Mnet選秀節目《尋找MOMOLAND》今日（7日）亦被指造假，出道組合MOMOLAND成員Daisy更與母親接受KBS電視台訪問大爆內幕。

MOMOLAND是Mnet選秀節目《尋找MOMOLAND》的出道組合。（Mnet）

《尋找MOMOLAND》是在10位Dublekick Company（現為MLD娛樂）練習生中，由專業評審和觀眾投票形式挑選適合人選，組成女團MOMOLAND出道，當時成功出道的成員包括Nancy、妍雨、慧彬、JooE、Jane、妸仁和娜允，Daisy則被淘汰。然而，Daisy透露出局後，公司表示MOMOLAND完成第一張專輯的宣傳活動後，將安排她加入MOMOLAND，明言「無論淘汰與否都會讓你出道」。最終，Daisy與泰荷於2017年先後加入MOMOLAND，KBS批評MLD娛樂加入Daisy一舉，無疑是欺騙有份投票的觀眾。

《尋找MOMOLAND》評分中，六成為專業評審評分，兩成為國民網上投票，還有兩成是決賽現場投票。（KBS）

Daisy與母親接受KBS《News 9》訪問，自爆是節目內定出道成員。（KBS）

另外，Daisy又透露在第一次結算報告上，發現MOMOLAND成員需繳交《尋找MOMOLAND》製作費，她要支付7,000萬韓圜（約46.7萬港元），而其他成員亦需支付數千萬韓圜。雖然有人認為將費用轉嫁到MOMOLAND身上甚為不妥，但製作公司卻表示，之前已向練習生解釋過需承擔製作費，因此，MOMOLAND成員與自資出道無異。

Daisy又透露在第一次結算報告上，發現MOMOLAND成員需繳交《尋找MOMOLAND》製作費，她要支付近7,000萬韓圜（約46.7萬港元），而其他成員亦需支付數千萬韓圜。（KBS）

此外，Daisy自去年2月起便與MLD娛樂有矛盾，雖然未有明確表示退出MOMOLAND，事實上Daisy已經著手解約。Daisy透露去年宣告暫停工作休養後，曾向公司表明可以復工，但MLD娛樂稱「你還是休息一下吧」，拒絕Daisy的復工請求，之後Daisy處理解約手續，公司更要求她支付11億韓元（約734萬港幣）。MLD娛樂表示，因Daisy是提出解約一方，所以才要求她繳付違約金。

Daisy（右）被MLD娛樂索取11億韓元違約金，公司指Daisy先提出解約，所以才向她要求交違約金。（資料圖片）

MLD娛樂回應Daisy指控，指造假一說是「天方夜談」，又坦承確實向Daisy提議加入MOMOLAND，但強調Daisy方面接受有關建議，又稱公司為了彌補組合不足，為了提高MOMOLAND完成度而加入新成員，更指Daisy母親多次威脅公司；播出《尋找MOMOLAND》的Mnet則表示節目不是由該台製作，而是由外判公司製作，但KBS卻指出，Mnet在《尋找MOMOLAND》製作發布會曾表明會參與所有表演製作，而MOMOLAND在2018年初走紅後，亦安排重播《尋找MOMOLAND》，所以KBS質疑Mnet不是製作該節目的說法。

MLD娛樂否認節目造假，又指Daisy母親（左）多次威脅公司。（KBS）

回顧MOMOLAND出道歷程