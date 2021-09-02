雞排妹鄭家純捲小三風波陷低潮IG訴心聲　不忘大曬性感照派福利

「雞排妹」鄭家純前陣子被爆出陷入感情風波，與一名已有女友的保時捷男出入飯店，結果被誤會是破壞人家感情的小三，所幸對方發出聲明澄清，事情才告一段落。雞排妹近日在IG限時動態坦言陷入情緒低潮已經快半個月，但「快從谷底爬回平原了」。



雞排妹在限時動態提到，以前還不懂情緒週期，會急著想「解決心煩」，但躁動只會犯錯，現在遇到波浪來襲，就接受不穩定的狀態，少說話、少做決定，多聽智者建議，接受幫助，安靜等待力量回到身上。

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另一篇限時動態則提到，「阿純低潮時，該做的工作還是會好好完成，連跑銀行、公家機關辦瑣事，需要的耐心也不會減少。就只是不想發文，打字會不小心注入厭世能量，這個狀態比較可惜的是，當投資項目有收穫，因為感受麻痺中，無法享受喜悅及成就感，連生日都不想約朋友吃飯，只想自己一個人躲起來安安靜靜」。

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儘管雞排妹透露生日當天不想和人接觸，但仍表示，「送自己的禮物還是要買」，她甚至還分享照片，要大家「猜猜阿純購入哪款？」

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