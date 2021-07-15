雞排妹捲「小三風波」處女座有愛情潔癖　12星座誰才是最強小三？

鄭家純（雞排妹）捲入「小三風波」，被媒體拍到與「保時捷男」親密往酒店開房，然後有 「保時捷男」未婚妻A小姐爆料指雞排妹介入二人感情，雞排妹發表長文反駁，自揭與保時捷男關係「複雜」。 之後又有男方回應、A小姐道歉，劇情急轉彎，雞排妹極速洗脫「小三」罪名。

處女座的雞排妹敢言大膽談性，也曾承認有性伴侶，她今次態度強硬堅拒否認：「為什麼要吞下小三罪名？」處女座的她，對愛情有另一種追求； 相比起來，有其他星座則或更易陷入小三局面。



雞排妹在社交平台公開反駁A小姐及「小三」指控，坦言與保時捷男只是朋友關係，男方接受傳媒訪問回應，與雞排妹認識多年，初時短暫交往，因受不住媒體追訪壓力分手，現在關係如家人的朋友。他指A小姐是女友但並非未婚妻，接連A小姐深夜發道歉聲明，坦承自己並非「保時捷男」未婚妻，更向雞排妹鄭重道歉。

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雞排妹言論大膽 承認有「性伴侶」

雞排妹言論大膽，曾公開承認身邊有「性伴侶」，維持「純肉體關係」，多次推出性感寫真，甚至被指責「傷風敗德」。「小三」風波爆出，矛頭都指向雞排妹，直至最後A小姐發表聲明「沒有小三」，男方出面解釋，才能去除「小三」之名。

雞排妹公開A小姐的道歉聲明，事件才告一段落。（鄭家純Facebook）

面對誹謗中傷，這次雞排妹態度強硬，直言不再縱容，決定採取法律行動。她透露心情委屈，看到報導後疑惑「到底哪個部份是我得負責的」、「沒有想當不可能存在的正宮或眾女友之一的我，為什麼要吞下小三罪名？」

「開放式關係」是否等如「花心」、「不認真」、「愛玩」，雞排妹早已提及，自己開展每一段關係前都要坦誠，要求對方不要欺騙。她曾承認，自己愛情觀「異於常人」，尋尋覓覓都找不到適合的人，近年身邊只有固定的「親密對象」，她曾受訪談愛情觀：

我認定是男友的人，我就得對他負責。要我想為他負責的，我才會認定是男友。

撇除道德考量，處女座的她對愛情似乎有份另類「潔癖」； 而處女座向來對另一半要求很高，認定了就要認真戀愛，寧孤獨也不委曲求全。

雞排妹形象性感，不時被貼上負面標籤。（IG@ili.cheng）

雞排妹這次「被小三」，娛樂圈亦曾爆出不少「小三事件」，固然，對另一半的忠貞，從來不能以職業或身處環境是否多誘惑來衡量，即使面對眾多誘惑，接受與否也只是事在人為；「第三者」無名無份，得到的，不一定比「正宮」多。

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感情世界誰都希望獨佔所愛，不願當第三者，但偏偏有人還是選擇成為第三者，他們大多歸咎於情難自控。12星座中，有哪些星座最難抵受誘惑，不抗拒成為第三者呢？

1.雙魚座



無論經歷了多少愛情上的苦痛，雙魚座依然會是不屈不撓的「愛情狂」。在兩性關係上，感覺往往會蓋過理性，只要遇上所愛之人，即使要成為第三者也不介意。而且一旦成為第三者，必定會令正宮非常「頭痛」，脆弱敏感的雙魚座，很容易勾起另一半的保護慾，如此溫柔貼心的他們更彷如「綿裏針」，被呵斥時就裝作無知蒙混過去。

有第三者如「綿裏針」。（《婚內情》劇照）

2.雙子座



雙子座愛玩的心態也常常表現在感情關係中，他們做事不太考慮結果，道德觀也不重，因此並不介意成為第三者。他們未必是因為情不自禁而成為第三者，開始不倫關係的初衷只是渴求一段開心、各取所需的關係，對於這種關係也不會太認真。當他們發現勢色不對，就會立即離場，以免自討麻煩。

3.水瓶座



水瓶座一向是思想跳脫、不跟隨主流思想的星座，不會受到道德束縛，性格更帶點叛逆，因此他們很大機會會成為第三者；然而，作為第三者時，他們的佔有慾也不大，不會大吵大鬧要求伴侶與正宮分手，但他們在關係中也很有毅力，即使被千夫所指也不容易放棄，可以算是能屈能的第三者。

水瓶座做第三者毅力驚人？（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》劇照）

4.射手座



射手座愛好自由，未有認定的伴侶之前，不介意發展輕鬆、隨便的關係，甚至成為第三者。他們在異性眼中也很有魅力，一開始會以「好兄弟」的身份接近異性，健談的他們毫不避嫌與他人分享自己過去有趣、豐富的情史，因此會惹起異性想征服他們的慾望。

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