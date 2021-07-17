雞排妹小三風波｜SP關係只性不愛6大守則　免當第三者變「沉船」

SP（Sex partner）即指性伴侶關係，大家「只做愛不談情」，這類開放式關係，大家的相處方式，不同於一般情侶，無需談戀愛及承諾，享受純粹肉體關係，這種「無承諾性交」未必人人認同，甚至覺得道德崩壞，但確是一種選擇； 如同交友，SP也需慎重選擇對象，若不想麻煩或生出事端，建議還是注意基本守則，以保障自己。



雞排妹（鄭家純）捲入小三風波，被媒體拍到與「保時捷男」親密往酒店開房，及後男方未婚妻A小姐爆料指雞排妹介入二人感情，引起網友熱議，向來敢言大膽的雞排妹堅稱事前不知情正牌女友存在，接連發長文反駁，事件發展峰迴路轉，雞排妹公開A小姐與男方的道歉聲明，女方坦承「從來沒有所謂的小三跟正宮」。

近日鄭家純（雞排妹）捲入小三風波，雖然最終去除「小三」之名，但間接坦承與男方維持炮友關係。（鄭家純@Facebook）

作風敢說敢言的雞排妹，曾透露自己單身但有「固定靈慾交往對象」（性伴侶），在是次風波中直言與男方不是「男女朋友」，而是「不適合用世俗認定的男女朋友關係來珍惜對方」，男方聲明也承認自己「多年維持開放式交往關係」，而網友則解讀，二人是SP（Sex partner），即性伴侶關係。

▼▼▼【按圖看】雞排妹與「保時捷男」酒店開房只是「純聊天」？男方承認精神出軌？點擊雞排妹「小三風波」的來龍去脈▼▼▼

+ 5

SP「只性不愛」的交往模式，打破傳統承諾以及感情基礎的約束，享受純粹肉體關係而無需談戀愛。這種「無承諾性交」未必人人認同，甚至覺得道德崩壞。

撇除道德考量及各種批評謾罵，可見SP關係雖不是常態，但也不是新奇現象，不過，若在兩性關係中，作出了這個選項，則需清楚當中的風險麻煩，要好好保護自己之餘，也避免發生如同雞排妹小三事件般的感情糾葛。

找炮友時，應在事前清楚了解當中的風險麻煩，畢竟炮友床伴的了解程度隨時不如網友，有些遊戲規則還是該好好注意，保護自己之餘，更可避免發生如同雞排妹小三事件的感情糾葛。（《談談情說說性》劇照）

守則一： 坦承感情狀態 避免誤當第三者



雞排妹在社交平台發長文解釋和「保時捷男」的關係，表示並不知道男方有正牌女友，不知情下導致誤蒙上小三罪名。

雙方協議SP前，一開始應坦承自己感情狀態，例如是單身抑或同時有其他的（性）伴侶，在「知情同意」下說清楚、講明白，除了是尊重對方，也可避免其中一方不小心淪為「第三者」。

雙方協議成為SP前，應在關係的開始就坦承告知自己的感情狀態，避免其中一方不小心淪為「第三者」。（《夫妻的世界》劇照）

守則二：劃清感情與肉體界線



雙方有共識只共享體溫而不會分享感情，關係在床上開始，也在床上結束，需時刻保持理性，做好心理建設，不需給予過多關心與生活交流，切忌睡出感情。當感覺對方投放感情時就應盡早劃清界線，以免不斷纏繞，導致最終難看收場。

▼▼▼【按圖看】SP關係6大守則，緊記安全至上，除了做足安全措施以外，有些底線不能跨過，尤其絕對不要拍下性愛記錄▼▼

+ 8

同場加映： 現時什麼也講求速度，連拍拖也變得速食，有人覺得這種快來快去、不用負責的肉體關係也不錯，各取所需卻又不打擾彼此的生活。不過，也有人抱著「玩家」心態開始，最後愛上對方，越陷越深，俗稱「沉船」。外媒《Bustle》曾整合予想與性伴侶有進一步發展的男/女生6個建議。

【按圖看】愛上床伴可「交身變交心」？SP變情人6步驟先辨清心意； 從床伴轉化成情侶關係的6大貼士；首先學識如何開口▼▼▼

+ 15

同場加映：【按圖看】明明沒有意思卻被誤以為是「性暗示」？被點擊看10句令人誤會的說話▼▼▼